大陸黑心商猖狂...違法販售「偽劣口罩」　官方出招：最高判無期徒刑

▲新冠肺炎疫情延燒之際，大陸出現許多黑心商，違法製造口罩。（口罩示意圖／ETtoday記者攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，口罩供不應求，一夕之間成為稀缺品，甚至有不少大陸商家看準商機，生產黑心口罩。對此，大陸兩高兩部（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部）聯合印發《關於辦理非法放貸刑事案件適用法律若干問題的意見》，嚴懲惡意提高價格或偷工減料的商家，最高將判處無期徒刑。

據環球網報導，大陸警方近日偵破多起「天價口罩」、「偽劣口罩」、「三無口罩」等案件。在這些案件中，業者不法販售或低價收購過期口罩，改造後再高價對外售出；有些則沒有經過生產許可，就銷售假冒的偽劣口罩；有些甚至沒有顯示生產日期、無質量合格證、無生產者名稱。

據悉，這些「有問題」的口罩，生產出來都被打上「醫用」等字樣，對外進行銷售。對此，上海市第一中級人民法院法官助理潘自強表示，在疫情防控期間生產、銷售問題口罩的行為，已經觸犯了刑法，據《意見》中明確規定，將依法嚴懲製造假口罩的黑心商。

據兩高兩部聯合發佈的《意見》中顯示，生產不符合保障人體健康的國家標準、行業標準的醫用口罩、護目鏡等醫用器材，或者銷售明知是不符合標準的醫用器材，足以嚴重危害人體健康的，以生產、銷售不符合標準的醫用器材罪定罪處罰，「最高可判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產」。

另外，《意見》中也規定，將過期口罩重新包裝，再高價對外銷售的行為，儘管未以「醫用口罩」的字樣對外銷售，但銷售額滿5萬元人民幣（台幣約21.5萬元），仍構成生產、銷售偽劣產品罪，最高也可判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

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