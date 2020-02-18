防疫壓力測試！吳子嘉警告：「圍堵台商」缺口變更大　清明節萬人合法返台

▲吳子嘉認為，防堵台商不是辦法，反而會讓防疫缺口更大。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣面臨從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，已經嚴密防堵將近1個月，嚴守社區感染保護網，但是《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目上《關鍵時刻》上則警告，只用圍堵的方式是堵不住的，反而會讓缺口變得更大。

主持人劉寶傑提問指出，現在最可怕的是，這些從大陸回來的人士，不是透過包機，而是化整為零的方式回到台灣，再加上清明節快到了，台灣的壓力測試才正要開始！

吳子嘉回應指出，台灣跟大陸在談判的過程都是虛招，台灣要求用華航去接，大陸不可能同意這件事，在武漢持續惡化的情況之下，這900多個滯留當地台灣人，未來會面臨什麼樣的處境？情況肯定越來越惡化，那些人會在那邊坐以待斃嗎？「當然不會嘛！他們會想辦法離開嘛！」因為現在還是有航班，上海、北京都可以回來。

▲吳子嘉認為，清明節將有上萬台商合法返台，缺口更大。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉提出警告，圍堵不是個辦法，一定要用疏導，就像古代的大禹治水跟鯀治水，用圍堵的方式是堵不住他的，這個缺口在不在？其實缺口更大！因為這900多個人可以合法回來台灣，再加上清明節返台人數可達上萬人，這個缺口怎麼處理？

劉寶傑驚呼，「所以清明節對台灣來說是很大的壓力！」

▲吳子嘉認為，清明節將有上萬台商合法返台，吃一顆藥就順利通關，對防疫風險造成很大風險。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉說，「壓力很大嘛！他只要吃一顆普拿疼就好了嘛！」這樣進關一點問題都沒有，那這個時候台灣怎麼辦？一次是回來幾萬人，在大陸許多防疫體系失控的情況下，這個時候回到台灣的會是怎麼樣的人？回來的人很可能是無症狀的病例！

吳子嘉指出，美國學者估計台灣會變成第二大受災國的可能性，是經過一個公衛的模型去計算出來的，畢竟兩岸有幾十萬、幾百萬人在互動交流，鍾南山預估疫情4月份可能解決，但是怎麼解決？可能就是希望靠上帝解決，那這個時候回來的台商風險會更高。

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