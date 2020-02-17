台南失聯女「花淑珍」找到了！人竟在新竹　遭送醫強制隔離

▲台南公布居家隔離失聯案例。（圖／台南市政府）

記者柯振中／綜合報導

台南市佳里區17日傳出居家檢疫失聯的案例，一名花姓女子日前透過小三通回台，在家接受居家檢疫的義務，不過主管機關17日多次聯繫不到人，因此公開花女資料，希望外界協尋。根據最新消息，這名花姓女子失聯後前往新竹訪友，目前已經到派出所投案，被送往醫院隔離。

台南市政府17日晚間公告，花淑珍日前透過小三通回台，依法必須接受居家檢疫，期限到2月19日，但相關單位17日多次聯繫，仍未能找到人，因此依法公開資料，希望外界能夠協尋。

▲花女要接受居家檢疫卻四處趴趴走，已被送到醫院隔離。（圖／記者林敬旻攝）

台南市民政局指出，花淑珍2月4日透過小三通從廈門返台，原先每天都有接受電話聯繫，沒想到17日上午9點開始失去蹤跡，佳里區公所立刻派人前往查看，沒想到找不到人。

台南市衛生局接獲消息後指出，接著將依照傳染病防治法開罰，開出1萬元到15萬元不等的罰鍰。台南市警局佳里分局積極查找，掌握花淑珍的行蹤，發現對方已北上新竹，立刻通報民政局、市府疫情中心，讓對方決定是否通報花淑珍所在地區的防疫、警察機關。

花淑珍17日晚間在新竹關西被發現，經過警方勸說，才在晚間8點自行到派出所投案，隨後被防疫人員送往醫院隔離。防疫人員說明，接下來要調查花女如何前往新竹、何時前往新竹，以及與誰碰面。

對於居家檢疫失聯的狀況，內政部長徐國勇日前曾說，需要居家隔離、居家檢疫的人要有「自保保人」的觀念，若出現失聯的情況，就是以通緝犯規格來找人，一但找到了，「強制檢疫所設備絕對沒有你家舒服！」

徐國勇強調，防疫是每個人的責任，視同作戰，所有國人都是戰士，「每個人都有義務」，希望全民能夠一起圍堵疫情，防止擴散。

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～