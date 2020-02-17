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「東京馬拉松」縮小規模！僅由職業組出賽　望減少中國籍選手

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▲▼東京馬拉松。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京馬拉松。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

原定在3月1日舉行的「東京馬拉松」因為新冠肺炎疫情影響，主辦單位宣布會縮減賽事規模，預計減少普通參賽者，僅留受邀的職業組選手出賽。

《NHK》與《共同社》報導指出，身為世界馬拉松大滿貫賽事之一的「東京馬拉松」，原定在3月1日舉行，今年報名人數達3萬8000人，分為普通組與職業組。由於新冠肺炎疫情擴散，主辦方決定縮小賽事規模，可能會減少或全面取消普通參賽者出席。

而擁有猜賽資格的中國籍選手，主辦方將提供保留明年參賽資格，以及免除報名費的方式，希望降低出賽人數。取消一般組出賽後，僅剩200名男女職業選手，以及30名男女輪椅選手參賽。

除此之外，也正在研議是否向所有參賽者分配口罩，同時在各休息點提供消毒水等措施。另外，屆的東京馬拉松同時是東奧日本男子選手選拔賽，因此格外讓人注目。

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