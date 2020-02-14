控「誰殺死了李新」涉影射！羅淑蕾自訴盛竹如、郭新政判不受理

▲郭新政與盛竹如被羅淑蕾告妨害名譽。（圖為資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

已故議員李新前女友郭新政與資深媒體人盛竹如，因拍攝影片「誰殺死了李新」，國民黨前立委羅淑蕾認為影射她利用職務之便介入珠寶交易等，讓她不堪受辱，自訴郭、盛2人加重誹謗罪。但台北地院認為，此案與國泰世華銀行副總經理莊秀珠屬同一案而為「重複」，因此判決不受理，可上訴。

莊秀珠2019年2月25日自訴指出，郭新政、盛竹如於2019年2月22日下午2時許，偽造莊秀珠與羅淑蕾的對話錄音檔，又共同拍攝名為「李新是怎麼摔死的part9潘朵拉的盒子打開了」短片，內容除了播放對話錄音檔外，還影射羅淑蕾利用立法委員身分，要求莊秀珠開立台支支票時，故意漏蓋印章，使蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧持漏蓋印章的台支支票，用以取信郭新政，郭新政、盛竹如事後將短片發布在「誰摔死了李新」粉絲專頁及Youtube網站，因此認為郭、盛涉犯了加重誹謗罪。

法官經查比對發現，羅淑蕾2019年2月27日提起的自訴，不管是犯罪事實，還是被告身分等，都與莊秀珠自訴案相同，屬同一案件，因此判羅的提訴於法不合，因此判決不受理。

▼羅淑蕾不滿遭「誰殺死了李新」的影片內容影射，自訴郭新政與盛竹如，法官判不受理。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

►想要永保年輕就要狠下心～～

【更多新聞】

►影／「有本事再出來選！」郭新政、盛竹如挨告 2人狂嗆羅淑蕾



►楊蕙如貼撒隆巴斯...拒認侮辱公署罪 檢怒控：傷人以言甚於劍戟

►卡神楊蕙如出庭拒認罪：網軍案無藏鏡人！「一切為了對抗假消息」