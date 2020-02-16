嚴防二次疫情傳播　杭州霸氣包「3百人復工專列」

▲杭州包下復工首發專列，300名人員搭乘列車。（圖／翻攝微博 多彩貴州網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延，大陸復工日延至10日開工，擔心二次感染，杭州市霸氣包下整列動車。首發列車從貴州出發，當地政府特地在車站開設綠色通道，近300名貴州籍返程復工人員(16日)搭乘G4138次列車，從貴陽北站開出，晚上抵到達杭州東站。

根據大陸媒體報導，中國鐵路上海局集團確實有接到服務要求，委託者是浙江杭州市，幫忙加速企業復工的用工需求。大陸復工潮每次移動，至少上百萬人，返程途中，疫情可能二次傳播，十分非常危險，為了降低風險，特地向鐵路部門申請，加開外地復工專列，幫助企業外地員工返程，一口氣包下百人專列。

▲復工首發專列從貴州出發，當地政府特地開闢綠色通道。（圖／翻攝微博 多彩貴州網）

這班首發列車，主要針對來自貴州、四川等部分省市的勞工，前期先通過14天自我隔離，還有「健康碼審核」，符合健康要求的員工才能搭乘列車。所有人一律戴口罩進站乘車，貴陽北站鐵路部門特地開闢「綠色通道」，有專人引導進站，加強體溫檢測，設立候車專區。

搭乘專列路上，列車沒有完全坐滿，乘務人員採取旅客分散就坐，減少車廂內走動次數。列車環境衛生的清理次數也比以往多兩倍，還有專用防疫「應急包」，只要發現有發熱異常旅客，可以立刻防護和應急處置。復工人員到達杭州東站後，還有第二道有防控措施，再次體溫測量和身份核驗，出站後，企業接回自家員工。據報導，第二列杭州復工人員專列將於17日從成都開出。

▼冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）