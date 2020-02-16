「病毒可透過眼結膜傳染」　陸醫生自爆病情「引發恐慌 」

▲陸瘋傳新冠肺炎（COVlD-19)病毒可透過眼結膜傳染。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情暴發後，各國科研團隊研究病毒傳染途徑，透過飛沫、接觸、氣溶膠都有案例，能否透過眼結膜感染，引發爭議。大陸一名被感染的醫生在微博發文，他高度懷疑，病毒先進入眼結膜，再到全身，這樣說法讓大陸網民開始質疑和恐慌。

▲大陸醫生質疑自己感染肺炎是透過眼結膜。（圖／翻攝微博 王廣發）

根據大陸媒體報導稱，大陸衛健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，於1月8日至15日前往武漢工作，1月21日確診新冠病毒感染。針對自己感染新型冠狀病毒的途徑，他特地在微博發文，「高度懷疑病毒先進入眼結膜，再到全身。」

但病毒真的會透過眼結膜傳染嗎？武漢大學人民醫院陳長征研究組於預印本網站medRxiv（未經同行評議）發表論文稱，團隊針對該從1月17日至28日收治的67例確診或疑似新冠肺炎病例，進行分析。團隊認為，新冠肺炎患者的結膜囊中可以檢測到新冠病毒，但臨床分析資料不能支持，病毒可通過結膜途徑傳播，良好的臨床保護措施，可以有效地切斷傳播途徑。

▲對抗武漢肺炎大陸第一線醫護人員帶護目鏡防感染。（圖／翻攝自微博／人民網）

值得注意的是，全身麻醉涉及氣管插管，也可能會增加病毒感染的風險。現有的結膜囊和冠狀病毒的研究中，從一名7個月大的結膜炎和支氣管炎患兒樣本中分離出冠狀病毒。儘管在結膜囊中冠狀病毒的檢出率較低，比照前研究人員在SARS（嚴重急性呼吸綜合征）患者的眼淚中，也曾檢出SARS冠狀病毒。

臨床研究結果發現，新冠肺炎患者結膜炎的發生率不高，目前，這種結膜炎還沒有特異性表現，可以出現在一隻眼睛或兩隻眼睛中。早期症狀是常見的結膜充血，分泌物較少。分泌物一般是水狀的，類似於稀粘液。偶爾會出現少量結膜出血，患者的眼部症狀較輕，基本可以自愈。患者之間的症狀差異很大。總結來看，研究團隊也表示，「在患者的結膜囊中檢測到新冠病毒，因為是臨床分析，不支援病毒通過結膜途徑傳播。」相關醫療單位，應進一步檢查眼部感染和眼部途徑，作為潛在感染源的可能性。