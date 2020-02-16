死亡破千「屍檢病理切片零」 陸醫生：盲目治療一片亂殺！

▲大陸新冠肺炎（COVID-19）死亡病例破千，沒有屍檢病理切片。（圖／翻攝 北青深一度）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）死亡人住破千，少數病患臨終前寫下遺願，捐贈大體做病理解剖，最後還是全部火化。來自武漢同濟醫學院法醫學系教授劉良教授接受《北青深一度》訪問時表示，疫情發生至今，沒有完整的屍體解剖，即使很多醫院支持病理解剖，政府正式公文一直沒來！劉良說，「現在死亡人數過千，按理說是不應該的。」

從事病理研究30多年醫生劉良表示，疫情爆發後，1月24日他和團隊向湖北政府提交緊急報告，強調屍檢的重要和可行性。1月29號收到政府批復，意思是可以做，正式公文一直沒下來，導致疫情發生一個多月後，研究依然無法開展！劉良表示，我們去聯繫各醫院，所有醫生都說好，涉及具體方案，醫院就要請示、彙報、要檔、批文。尤其涉及解剖場地，醫院通常回復說，「第一沒地方，沒房間解剖，第二是沒有正式的政府公文。」

▲大陸醫師劉良表示，沒有屍檢病理切片，醫療團隊很難對症下藥。（圖／翻攝 北青深一度）

病理研究為何非常重要？劉良強調，「目前病理上沒有完整、系統的東西，舉例有醫師做穿刺、活檢都很局部，不代表整體性，基本上是空白。現在死亡人數破千，（這種缺失）按理說是不應該的。沒有靶點支撐，對搶救治療有延誤，對將來的研究也有影響，所以很著急。」

劉良繼續舉例，新冠病毒很奇怪，遠離氣管，在肺的周圍比較多，所以取咽拭子的時候，病人要深深的把肺周圍的病毒咳出來患者肺上出現毛玻璃樣。照ＣＴ時，要搞清楚是什麼導致肺出現毛玻璃樣，是水腫、出血、感染、纖維化？裡面起反應的是中性白細胞、單核細胞還是淋巴細胞？搞不清楚的話，治療上就會盲目，一片亂殺。病理研究也關注傳染途徑的問題，比如糞口傳染， 腸道裡的病毒到底分佈在什麼地方，「針對不同情況的病人才能對症下藥。」

▼新冠肺炎患者的CT影像圖，肺部出現毛玻璃樣。（圖／翻攝 北青深一度）

目前武漢符合規定解剖室也很少，又該怎麼克服？劉良強調，「我們以前做過非典、愛滋病（傳染性疾病）的解剖，沒有很好的解剖環境，也沒有發生過什麼問題。從沒發生過人員感染，做過的人知道怎麼防護。」

一般的病理切片，要20到30天出結果，劉良說新冠肺炎不只一種（人體組織切片）染色要上，各種都要用到，這樣提取的資訊更多，對臨床指導意義更大。「如果能做，特事特辦，快9天就能出結果。」目前就看大陸政府如何積極重視，快點下正式公文，讓病理切片順利進行。

▼新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）