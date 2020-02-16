醫護人員拚生死！ 湖南官員「全家落跑泰國」被批無恥

▲大陸第一線醫護人員還在奮戰，湖南有官員帶家人落跑泰國。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情尚未控制，發生官員落跑泰國離譜事件。根據大陸官媒報導，張家界市疾控中心慢性非傳染性疾病防治科科長李文傑，謊回老家隔離，偷帶家人到泰國躲避疫情，目前已經撤職。不過，荒唐行為，被大陸網民批評「無恥。」

報導指出，疫情爆發後，該名官員李文傑被抽調到新冠肺炎疫情防控指揮部，負責疫情資訊報送工作。發生第一例確診病患後，害怕自己和家人被感染，私下從單位拿走個人護照，帶家人逃到泰國躲避。擔心事跡敗露，他還謊稱自己的母親和武漢有關人員有接觸，自行在老家隔離。

▲湖南離譜官員，帶家人逃泰國躲疫情，陸網民罵翻。（圖／翻攝微博 鳳凰網）

事件爆發後，迅速在大陸各大社群網站傳開，登上微博熱搜，大陸網友對李文傑的行為十分不滿，紛紛表示「臨陣脫逃在戰場上是要槍斃的」、「一個李文亮，一個李文傑，天壤之別」、「這場疫情真是官場現形記」。大陸官媒《中新社》也在微博發表評論，痛批「面對疫情，對民眾生死不聞不問，實在可憎、可惡！這樣的人，無論做官還是為人，都可以用厚顏無恥來形容。」

正當大陸醫護人員，站在前線付出生命搶救病患，身為父母官擅離職守，當逃兵。目前湖南這名官員李文傑，2月9日回張家界，立刻被撤職處分。疾控中心另外2名承辦人員觸犯「未嚴格執行中共護照集中保管相關規定」，遭到警告處分。