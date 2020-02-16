「咒罵官員得肺炎」 腳踩林鄭抗議「與疫同住」

▲香港多地串連抗議，拒絕社區診所收容肺炎病患，腳踩官員照片表達不滿。（圖／翻攝 頭條日報）

記者任以芳／綜合報導

香港疫情再添衝突，民眾抗議香港政府在全港18區設立新型冠狀病毒肺炎指定診所。香港泛民派議員(16日)繼續發動抗議，拒絕社區診所被指定作為肺炎診所，現場還有人把官員照片，包括林鄭頭像全踩在地上，預估近千人陸續參與活動，反對「與疫同住」。

▲香港泛民派發動抗議，港警嚴加戒備。（圖／翻攝 頭條日報）

根據香港媒體報導指出，為了抗議診所設立在民居裡，元朗區議員１５日在天水圍先發起遊行，警方表示最高峰時期有500人參與，入夜後有黑衣人士在天富苑，擺放泡膠箱、單車及垃圾桶等雜物堵塞雙向行車路線。

相隔一天，香港繼續串連接力抗議，南葵區上午11點多，聚集大批抗議民眾，高舉黃底黑字的布條，沿途叫喊「反對南葵收疫情病患」等口號。根據香港媒體報導，隊伍遊行到南葵涌診，有議員將4名官員的相片貼在地上，任人踩踏，不少民眾咒罵官員「得肺炎」。另外，大埔汀角路的賽馬會診所列為指定診所，也遭到百人抗議，防暴警察一度舉黃旗警告。葵盛區的南葵涌賽馬會普通科門診也被為「指定診所」，只接收輕微發燒或上呼吸道感染的病人，區內還是發起遊行抗議，港警嚴加戒備。

▲香港多地串連抗議，地方診所收容病患，擔心爆發社區群聚感染。（圖／翻攝 頭條日報）

遊行代表表示，診所與鄰近民居大樓一街相隔，附近還有學校，大家的生活幾乎是「與疫同住」。舉例不少居民質疑，政府在區醫療單位設立肺炎診所，內部基層醫療設施、防疫防護是否完善，不少老人家和慢性病患者都是附近診所就醫，距離民居實在太近，政府事前也沒有諮詢宣導，一旦爆發社區群聚感染，誰負責。