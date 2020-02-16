快訊／又濕又冷！北北基大雨特報來了　今晚急凍「17縣市爆冷探10°C↓」

▲寒流南下，午後起越晚越冷，全台17縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到鋒面通過影響，氣象局下午針對基隆北海岸及台北市山區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率。另外，隨著寒流南下，全台17縣市已發布低溫特報，下午起至19日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。

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▲基隆北海岸及台北市山區有大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲17縣市低溫特報，台南以北今晚至明天白天低溫探10度左右。（圖／中央氣象局）

低溫特報

時間：今（16日）下午至明（17日）白天低溫區域

低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局副局長鄭明典以彭佳嶼的氣溫變化，來說明這波寒流狀況，他說，鋒面過後氣溫驟降，這麼快速的降溫，用「寒潮爆發」來描述是不是很貼切。他也提醒，這種快速降溫常常會讓身體反應不及，比較容易生病。

氣象預報員陳伊秀表示，今天鋒面通過，緊接著寒流南下，白天逐漸南下過程，中部以北下午起溫度越晚越冷，南部、花東晚上之後也會感受到轉冷，入夜之後全台都有感急凍，氣象局也發布低溫特報，今晚到明晨台南以北、宜蘭花蓮、金門低溫有機會來到10度以下。

▲寒流南下，中部以北午後起明顯轉冷，傍晚低溫僅剩12-13度。（圖／記者湯興漢攝）

這波寒流將自今天起一路冷到周三清晨，目前各地溫度，北部15度、中部16-18度、南部28-29度，午後起溫度一路驟降，北部傍晚就會來到12-13度，各地越晚越冷。明天白天，新竹以北及宜蘭高溫不會超過12度。

氣象局說，這波寒流最冷時候落在周一深夜至周二清晨，台南以北、宜蘭花蓮低溫僅7-11度，北部空曠地區更可能下探6度，高屏、台東低溫也為12-13度。周三清晨輻射冷卻效應明顯，仍會偏冷，但白天之後就會逐漸回溫，一直到下周日，各地都是晴到多雲好天氣，僅宜花東有局部零星降雨。