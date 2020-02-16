寒潮爆發！今越晚越濕冷10縣市低溫特報　「寒流凍4天探6度」最冷時間點曝

▲今鋒面通過有雨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬第二波寒流來了！中央氣象局表示，今天（16日）鋒面通過後寒流緊接著南下，預測今中部以北及東北部將明顯轉冷，溫度將由清晨一路下降到晚上只剩10到12度左右。氣象專家吳德榮提醒，周一至周三清晨低溫約可降至6至8度，尤其周二清晨降至最低。氣象局副局長鄭明典形容這是「寒潮爆發」。

氣象局今晨對10縣市發布「低溫特報」：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣今晚至周一白天有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、苗栗縣、台中市、金門縣今晚至周一白天有10度以下氣溫發生的機率。

陸上強風特報：

基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▼10縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

氣象局說，今鋒面通過，中部以北及東北部清晨已出現降雨，並有局部較大雨勢，其他地區亦有出現短暫陣雨的機率，東半部地區下半天降雨也會較明顯。

氣象局指出，鋒面通過後寒流緊接著南下，預測今中部以北及東北部將明顯轉冷，溫度將由清晨一路下降到晚上只剩10到12度左右；氣象局已針對台中以北及宜蘭發布低溫特報，其他地區白天高溫雖稍溫暖，但也是愈晚愈冷，今晚起各地氣溫明顯偏低，台中以北及宜蘭有局部地區出現持續10度以下氣溫發生的機率。

鄭明典在臉書貼出彭佳嶼過去24小時溫度變化圖，他表示，「寒潮爆發，看看彭佳嶼的氣溫變化，鋒面過後氣溫驟降，這麼快速的降溫，用『寒潮爆發』來描述是不是很貼切！」

▲▼今鋒面通過有雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周一至周三清晨寒流影響，各地天氣寒冷，夜晚清晨局部地區有10度以下低溫，周二及周三清晨會是這波寒流最低溫出現的時間，屆時台南以北及宜蘭、花蓮低溫將下探7至11度，空曠地區會更低，高屏及台東也只有12、13度的低溫；白天北台灣局部地方的高溫將不超過12度，其他地方則可以上升至接近20度或以上，提醒除做好保暖工作外，中南部也要留意偏大的日夜溫差。

氣象局預報，周一開始轉為乾冷的天氣型態，各地大多為多雲到晴，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，周二的降雨會更零星；周三白天起至周五寒流逐漸減弱，氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面通過，嘉義以北有明顯降雨，局部地區有較大雨勢，東半部及南部亦有局部短暫雨的機率；鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降越晚越濕冷。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）





吳德榮說，周一起寒流轉乾冷，並沿續至周四清晨，各地晴朗穩定，白天陽光下或不覺冷，早晚輻射冷卻作用加成非常冷，平地最低氣溫都在10度以下；周一至周三清晨低溫約可降至6至8度，尤其周二清晨降至最低，應特別注意保暖。



吳德榮表示，周四白天至周六，冷空氣逐日減弱，都是晴朗穩定的天氣；氣溫逐日回升，白天舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差擴大。