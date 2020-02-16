凌晨地牛猛翻身！　花蓮「11小時連9震」最大規模5.5、最大震度4級

▲16日05：40、規模3.1地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
花蓮11小時連9震！花蓮壽豐鄉從15日晚間7時開始，到16日清晨5時40分，發生了9次有感地震，其中規模最大5.5、最大震度4級。氣象局表示，15日晚間19時的地震為主震，為正常能量釋放，未來幾天也會有餘震發生的機率，提醒民眾注意小心。
根據中央氣象局地震報告：
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15日19：00
規模5.5、最大震度4級、深度10.5公里
15日19：05
規模5.1、最大震度4級、深度8.4公里
15日21：18
規模3.2、最大震度2級、深度9.4公里
16日00：56
規模3.1、最大震度2級、深度10.1公里
16日03：16
規模4.0、最大震度4級、深度8.2公里
16日03：20
規模4.9、最大震度4級、深度6.2公里
16日04：13
規模3.7、最大震度4級、深度8.4公里
16日04：50
規模3.8、最大震度4級、深度7.9公里
16日05：40
規模3.1、最大震度2級、深度8.4公里
氣象局表示，15日晚間19時00分的地震為主震，19時05分為餘震，皆為正常能量釋放，未來幾天也會有餘震發生的機率，提醒民眾注意小心。
▼15日19：00、規模5.5地震報告。（圖／氣象局）
▼15日19：05、規模5.1地震報告。（圖／氣象局）