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下雨→乾冷！第二波寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表

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▲▼下雨→乾冷！第二波寒流來了「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍全台3天時間表。（圖／中央氣象局）

▲鋒面通過後，入冬第二波寒流來了！（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

入冬以來第二波寒流！中央氣象局表示，鋒面通過，西半部從深夜開始降雨範圍更全面，清晨前將有局部較大雨勢，寒流緊接南下來襲，16日入夜後氣溫明顯下降，有持續24小時10度以下氣溫發生機率，已經針對台中以北、金門、宜蘭10縣市發布低溫特報，預估這波寒流將冷到19日（下周三）清晨。天氣風險公司分析，最冷時間落在18、19日清晨，空曠地區恐下探6度。

氣象局指出，今年入冬至今大致算是偏暖冬，但也可能有強寒流喔，15日入夜後鋒面通過，各地陸續下雨，尤其深夜雨勢較明顯，一直下到17日清晨才會停下來。隨著鋒面通過後，16日寒流南下，白天起北台灣開始明顯變冷，中南部入夜後也會明顯降溫，越晚天氣越冷，預計至少要持續到19日清晨，各地天氣乾冷，入夜後到清晨很多地方都可能有10度以下低溫出現。

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▲▼下雨→乾冷！第二波寒流來了「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍全台3天時間表。（圖／中央氣象局）

▲▼下雨→乾冷！第二波寒流來了「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍全台3天時間表。（圖／中央氣象局）

▲▼下雨→乾冷！第二波寒流來了「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍全台3天時間表。（圖／中央氣象局）

▲下雨→乾冷！10縣市冷爆6℃低溫警報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，15日晚間鋒面通過後，16日寒流緊接南下，中部以北、東北部明顯轉冷，清晨17至20度一路下降到晚上只剩10到12度左右，目前已針對台中以北、宜蘭發布低溫特報，其他地方白天雖仍有21到25度的高溫，晚上開始也將轉冷。

預計17至19日受寒流影響，各地天氣都寒冷，夜晚、清晨局部地區只剩10度以下低溫，尤其18、19日清晨會是最低溫出現的時間，屆時台南以北及宜花低溫下探7至11度，空曠地區會更低，高屏及台東也只有12度左右，白天北台灣局部地方高溫將不超過12度，其他地方則可以上升至接近20度或以上，中南部日夜溫差偏大；17日開始轉為乾冷。

「寒流即將登場，濕冷轉乾冷凍至下周三清晨！」天氣風險公司也整理出一張圖，分析16日凌晨起華南一帶的鋒面將逐漸通過台灣，各地都會轉雨，尤其清晨至上午，北部、中部會有明顯雨勢，甚至有機會伴隨閃電訊號。總經理彭啟明說明，大陸東岸已經「寒潮大爆發」，台灣受這波寒流直接南下對衝影響，台北市會只剩8度，北部將直接受到影響。

16日中午過後，平地降雨趨緩，各地高山開始有冰霰或降雪的機會發生。鋒面通過後，大氣中高層的西北風將北方冷空氣帶到台灣，全台各地氣溫開始快速下滑。北部中午高溫跟15日相比可差達10度左右，中南部也有6至8度的溫差，晚間各地低溫僅有10至13度。

17日氣溫持續下滑，高山在上午前仍有降雪機會，之後各地轉為乾冷，預估這波寒流最冷的時間落在18、19日晚間至清晨，在輻射冷卻作用加持下，北部、中部的空曠、河谷與丘陵地區有機會降至6至8度，一直到19日白天冷空氣減弱後才會逐漸回溫。

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