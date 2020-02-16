花蓮8小時連5震！他傻「一直有地鳴聲」　網傻：直接耳鳴

▲花蓮一晚連5震。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／花蓮報導

花蓮15日晚間5時04先發生第一起規模3.7，深度10.2公里地震，隨後晚間7時發生規模5.5，最大震度4級的極淺層地震，一路到16日凌晨都有餘震。花蓮網友表示，晚間一直聽到地鳴聲，「你們沒聽到嗎，雖然小小，有小小的晃動」。

氣象局顯示，15日晚間17時04分、19時00分、19時05分、21時18分及16日00時56分，一共連續5起地震，最大震度4級，震源深度約10公里上下，皆為極淺層地震。

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其中，氣象局將19時00分、19時05分的兩起地震規模分別為5.5、5.1，被編號為008及009，另外3起皆為小區域地震，規模都在3.7以下。

▲有網友不斷聽到地鳴聲。（圖／翻攝花蓮爆料王）



有網友在臉書社團「花蓮爆料王」PO文表示，他16日凌晨1時一直聽到地鳴聲，且不斷感覺到小小的晃動。不少網友也紛紛留言，「恩，有地鳴」、「還以為是我的錯覺」、「我有耳鳴，然後震」、「不會來個更大的吧…怕」。

氣象局表示，晚間19時00分的地震為主震，19時05分為餘震，皆為正常能量釋放，未來幾天也會有餘震發生的機率，提醒民眾注意小心。

【03:39更新】

花蓮地區16日凌晨3時16分、3時20分再發生規模4.0、4.9有感地震，震央皆位於花蓮縣壽豐鄉，最大震度4級，此為12小時內的第6、7起地震。

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