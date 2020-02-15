「八腳怪客」出沒！出動3警抓到這名「蟹」姓嫌犯　關進冷凍庫

記者陳羿妏／綜合報導

機車停車位驚見「八腳怪客」！1名女網友14日在臉書《彰化人大小事》PO出一段影片，員警們試圖要夾起1隻奮力掙扎的螃蟹，上前了解後才知道有螃蟹在路邊「橫行霸道」，看完影片許多網友笑說「警察可以加菜了」、「單身蟹」、「流浪蟹」、「『蟹』姓嫌犯計劃破壞路邊機車輪胎」。

▲人行道水溝旁驚見「八腳怪客」。（圖／翻攝臉書彰化人大小事）

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女網友表示，14日行經彰化火車站附近時，巧遇員警蹲在水溝旁，上前細看後竟發現原來他們正試圖拿著夾子要把「八腳怪客」給抓起。據了解，這隻螃蟹當時直接在大馬路上橫行，而路過民眾驚呼：「螃蟹跑了」，附近執勤的員警得知後便前來查看，然而這隻螃蟹非常頑固，不畏夾子攻擊，猛力想掙脫，但最終仍被員警夾入塑膠袋內，目前暫時放入冷凍庫內，根據研判螃蟹可能從附近的火鍋店爬出來的。



剛好正逢情人節當天，網友看完笑稱「這是流浪蟹？單身蟹？」，也有網友歪樓仿記者語氣表示，「今天在彰化市火車站附近路邊一處水溝口，接獲有民眾報案一名蟹姓嫌犯，疑似計劃破壞停放路邊的機車輪胎，警方立刻抵達現場調查，當時蟹姓嫌犯以一敵眾，情況一度緊張，所幸蟹姓嫌犯終究不勝警力優勢，被強力逮捕到案說明」。

▲▼看到「八腳怪客」被抓，網友留言。

►我沒有遲到，是時間遲到了！