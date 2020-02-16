湖北荊州區「全封閉管理」　居民全禁外出「物資3天代購一次」

▲湖北各縣市已「封城」近一個月，現在由升級成「全封閉管理」。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省繼黃岡、孝感之後，荊州市荊州區也宣布施行「全封閉管理」，封閉期間，區內所有村組、小區、樓棟禁止居民出入，所需生活用品由村、社區指定的聯絡員負責代購，每2、3天集中下單代購配送一次，若有強行衝闖者，一律依法採取強制措施。

荊州區防控指揮部16日表示，為有效應對當前疫情發展嚴峻形勢，控制人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，決定從即日起，在全區範圍全面升級管控措施，全區所有鎮（街道、管理區、高新園）、村組（社區）、小區（居民點）除預留應急通道外，一律實行全封閉管理，各封閉點只設置一個出入口，禁止車輛出入，除警察、醫護人員、抗議工作人員等可憑通行證、工作證外出，其他居民一律不得擅自出入。

防控指揮部指出，施行期間將加強對確診（臨床診斷）、疑似病例所在村組、小區、樓棟的封閉管理，被封閉管理的村組、小區、樓棟禁止村（居）民出入，所需生活用品由村、社區指定聯絡員負責，每2、3天集中下單代購配送一次。

防控指揮部提到，全區所有經批准營業的農貿市場、超市、藥店等，按要求嚴格做好消毒、通風、體溫檢測、人流管控等工作。未經市區防控指揮部批准營業的經營場所，一律關閉，違者由相關部門依法強制關閉，從重處罰。

防控指揮部還說，全區所有黨員幹部、公職人員，按照區指揮部要求，一律就地就近下沉到鎮（街道、管理區、高新園）、村（社區），服從村（社區）統一管理，參加疫情防控工作。

防控指揮部強調，全區所有鎮（街道、管理區、高新園）、村（社區）都必須實行最嚴格、最管用的管控措施，對強行衝闖道路出入口、小區、樓棟設置的隔離、警戒、封控設施的，一律依法採取強制措施。涉及黨員幹部和公職人員的，一律從嚴從快嚴肅追責問責。