糗炸！西語頻道專訪…民主黨候選人答不出「墨西哥總統」名字

▲美國民主黨總統初選參選人克羅布徹（左）與思特爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統各州初選正陸續展開，民主黨參選人布塔加智（Pete Buttigieg）、克羅布徹（Amy Klobuchar）與思特爾（Tom Steyer）日前在內華達州的選舉論壇上，接受西語頻道「世界電視台」（Telemundo）訪問時，竟有其中2人無法答出墨西哥現任總統的名字，讓場面十分尷尬。

墨西哥現任總統羅培茲•歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）在2018年上任，根據CNN報導指出，當主持人提到能否說出墨西哥總統名稱時，克羅布徹坦言他沒有辦法，思特爾則直接了當的說「我忘了」，最後只有布塔加智猶豫地說，「我希望是羅培茲•歐布拉多。」

這場由「世界電視台」與「拉美裔美國人聯盟」（the League of United Latin American Citizens）主辦的辯論會在內華達州舉行，這裡有非常多拉丁裔人口，主要集中在賭城拉斯維加斯，而他們大部分都來自墨西哥。另外，墨西哥今年才與美國簽訂《美國─墨西哥─加拿大貿易協定》（USMCA），是美國相當大的貿易夥伴，無法說出其總統姓名，確實有些尷尬。

根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）最新民調指出，左派代表桑德斯（Bernie Sanders）以25的％支持率遙遙領先，其次為前副總統拜登（Joe Biden）的17％、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的15％與麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）的14％。

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