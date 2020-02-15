墨西哥男大生獲獎學金來台讀語言中心　帶雙刀逛賣場沿路「割喉放血」

▲墨西哥男子來台唸書，竟在14日下午11時許到家樂福自刎，警消獲報後送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱中岳／台北報導

一名來台讀語言學校的墨西哥籍男子，14日晚上在北市桂林路一家大賣場2樓家電區持刀自刎，當場造成口、鼻以及脖子大量出血，警方獲報送醫搶救，目前仍在加護病房搶救觀察，警方事後在男子身上發現台北教育大學的學生證，目前也通知學校聯繫家屬。

警方在14日晚上11時許獲報，1名28歲的墨西哥籍男子，在桂林路家樂福2樓拿水果刀自刎，當場造成大量出血，整個商場都是斑斑血跡，有民眾經過拍下，警消獲報後緊急到場處理，也在現場找到2把水果刀。

▲墨西哥男子來台就讀語言中心，沒想到竟在14日跑到家樂福持刀自刎。（圖／記者游宗樺攝）

有網友貼文表示，當時看到整層2樓都是一點一點的血跡，看起來就像是沿著衣服緩緩滴落，且剛剛看到1名男子沿著走到自刎，最後才體力不支倒臥在家電區旁，且現場留下大片血跡，賣場店員緊急用告示牌擋住。

警方到場後將男子送往醫院搶救，直到15日凌晨男子生命跡象恢復穩定，醫護人員也將男子送加護病房持續治療，警方在男子口袋找到房東電話，透過黃姓房東告知學校此事，並且聯繫位在墨西哥的家屬來台。

據悉，該名外國籍男子來台就讀台北某大學語言中心，並且還找到墨西哥駐台北經濟文化辦事處頒發的獎學金，而校方也聯繫男子位於墨西哥的姊姊，其姊姊也將來台了解狀況。

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