棗子維生素C勝過蘋果20倍！挑選切記「黃、綠」2顏色關鍵

▲棗子含有豐富維生素C。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

又到了蜜棗盛產的季節，農委會表示，棗子含有豐富維生素C、B1、B2等成分，維生素C更是蘋果的20倍，其中有富含在其他水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3），能夠減輕焦慮，及減低血液中有害膽固醇。

農委會表示，台灣棗的主要產區在高雄、屏東及台南，種植面積約2千公頃，目前主要栽培品種有早生種如中葉及三木、中生種如高雄8號珍寶、高雄12號珍愛及晚生種如高雄11號珍蜜等，運用照光技術調節產期，從11月至隔年4月都有棗子陸續採收上市。

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▲棗子地圖。（圖／翻攝農委會臉書）



農委會說明，棗子含有維生素C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等成分，特別是富含在其他水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3），菸鹼酸能夠減輕焦慮及減低血液中有害膽固醇，營養相當豐富。其中棗子的維生素C，是水梨的9倍、西瓜的5倍、蘋果的20倍，可以說是維生素C果。

至於棗子該如何挑選與保存？農委會也教大家掌握以下要點：

1、較黃的甜度較高，口感鬆軟。

2、較綠的甜度較低，口感較脆。

3、果蒂周圍突起，品質較差。

4、要用塑膠袋包好，冷藏可放置約2星期。

▲棗子的維生素C，是蘋果的20倍。（圖／農糧署提供）