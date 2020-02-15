歐洲10國致函WHO挺台加入　外交部表達感謝

▲歐洲議會。（示意圖／路透）



記者呂欣玫／台北報導

針對世界衛生組織（WHO）將台灣納入中國大陸疫區，外交部持續呼籲台灣與中國大陸互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當列示，並受到歐洲10國支持。對此，外交部對歐洲國會友人積極助我，表達誠摯感謝，並將持續深化國際合作，致力開拓我國參與WHO的空間，使全球防疫無漏洞。

外交部指出，歐洲10國共105位國會友台小組成員及跨黨派議員，近日紛紛聯名或個別致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），針對WHO將台灣錯誤標示於中國項下，導致義大利暫停與台灣直飛航班，共同表達嚴正關切並要求更正，同時呼籲WHO應儘速邀請台灣參與本年度世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，致函世界衛生組織幹事長的歐洲國家包括：捷克、立陶宛、愛沙尼亞、德國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、斯洛伐克、匈牙利及西班牙等10國國會友台小組主席及成員共105位跨黨派議員，異地同聲響應支持我國。

捷克部分，由眾議院兩位副議長Petr Fiala及Vojtěch Pikal，及參議院外交委員會主席Pavel Fischer等參眾兩院領袖階層分別領銜，高達71位捷克參眾議員聯署。聯署函並副知捷克外交部長Tomáš Petříček及衛生部長Adam Vojtěch，充分展現捷克國會對台灣參與WHO的高度支持。

此外，蘇格蘭議會友台小組主席等7位跨黨派議員也於蘇格蘭議會提出友我動議，支持台灣以觀察員身分參與WHO會議，以共同對抗疫情。

外交部提到，繼日前跨歐「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）、義大利、英國、拉脫維亞及葡萄牙等歐洲國會議員致函WHO關切後，此次以捷克為主超過百位歐洲國會議員接續致函WHO，再度展現歐洲民意對我國參與WHO訴求的廣泛支持。

針對上述歐洲國會友人積極助我，外交部表達誠摯感謝，將持續深化國際合作，致力開拓我國參與WHO的空間，使全球防疫無漏洞。