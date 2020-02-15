「地域黑」是最好的擋箭牌？　15世紀梅毒也稱法國病、英國病

▲新型冠狀病毒被WHO命名為COVID-19。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，病毒命名問題也鬧得沸沸揚揚，因為命名而引發出的問題，其實早在15世紀就有過，當時歐洲發生梅毒大流行，各國因病毒的起源而爭論多時，在當時也將疾病稱為法國病、英國病或義大利病，而共同點是都拿地名來命名，就像是「地域黑」一樣。

有一派說法認為，病毒的流行與全球化脫不了關係，雖然全球化促進了不同地區或國家之間的交流與互動，但也造就了病毒的傳播，而歷史上發生過的流行病，就成為反全球化的人在抗疫鬥爭中得到的新論據，以支持他們的論點，有人甚至預測疫情會進一步推動中美等主要國家的關係脫鉤。

黑死病也是歷史上很好的例子，發生在1347年的瘟疫幾年內奪走了歐洲約2500萬人的生命，相當於當時歐洲總人口的三分之一，人們對此束手無策，甚至把猶太人當作病原的罪魁禍首燒死「消毒」，儘管當時猶太人中也有人患病身亡，但失去理智的人不相信猶太人的無辜。

▲現代的鼠疫常常會被聯想到黑死病。（圖／翻攝自中國新聞網）

在黑死病流行時期，當時也有一派人不願相信，孕育災難的溫床是當時歐洲城市糟糕的生活環境和衛生條件，反而將矛頭指向來自遙遠的東方，像是中國、中亞或是印度。儘管至今仍然沒有確切的證據印證，但那些說法卻如病毒般頑固地流行，一些甚至已經進入教科書，堂而皇之地變成了常識。

根據《環球網》報導，上海外國語大學研究員認為，當年的黑死病疫情成為人類至今記錄到的為害最大的一場瘟疫，也是空前的人類自我殘殺，這些卻是發生在全球化時代到來以前，疫病應該是人類共同面對的災難，需要全球一起應對，「在這關鍵的時刻拿疫情做文章，大肆發揮種族主義的想像，只會讓歷史重蹈覆轍，與理性背道而馳。」