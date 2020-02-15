史上首次！南極洲高溫飆破20℃　融冰恐摧毀企鵝家園

▲南極洲氣溫首次突破攝氏20度。（示意圖／取自Unsplash）

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近日熱浪襲擊南半球，繼本月6日在埃斯佩蘭薩基地（Base Esperanza）監測溫度達攝氏18.3度，巴西科學家9日在南極洲的西摩島（Seymour Island），測得攝氏20.75度的高溫，是南極洲氣溫首次突破攝氏20度，寫下自1961年有紀錄以來的最高溫。

根據《衛報》報導，南極洲半島與鄰近島嶼，近期的氣溫變化已呈現直線上升的趨勢，目前平均溫度已經比工業革命前的年代，高出近攝氏3度。科學家史基佛（Carlos Schaefer）表示，「我們每天都在觀測氣溫變化，也有看到變暖的趨勢，但測到攝氏20的紀錄，真的是前所未見！」

不過最新的高溫數據還須由世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）核實後確認。在氣溫持續暖化下，勢必造成大片冰山融化，科學家也預測，本世紀末海平面高度將會上升30至110公分，屆時恐會衍生出許多動物災難，包括企鵝的數量有可能減少近一半。

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