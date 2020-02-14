不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

▲相差23歲的母女經常被誤認為是姊妹、雙胞胎。（圖／翻攝自IG@joleendiaz）

圖文／CTWANT

美國有一對母女經常會在社群媒體上曬出合照，不過卻經常被網友誤認成是姊妹，就連走在街上時，路人也都會將她們認成是雙胞胎，不過實際上2人相差23歲，這位辣媽不管是從臉蛋、身材，都完全看不出歲月的痕跡，這也讓當地媒體爭相報導，她也曝光了自己平常的凍齡祕訣。

根據《NEW YORK POST》報導，住在美國加州的43歲辣媽迪亞茲（Joleen Diaz）與20歲女兒梅帕克斯（Meilani Parks）感情非常好，經常會在Instagram上分享生活點滴，也非常大方地曬出養眼比基尼照，不過兩2人的長相卻總是會被網友誤認成姊妹或是雙胞胎。

▲迪亞茲與女兒的身材都非常好。（圖／翻攝自IG@joleendiaz）

即使母女關係親密，迪亞茲表示，她從未跟女兒去過夜店或酒吧，寧願待在家喝一杯熱茶，看一部好電影；迪亞茲透露，「我很少喝酒，大多數時間都在休息，保持飲食均衡」，她分享自己維持美麗的關鍵，就是保有規律的作息，自從13年前她與前夫離婚後，就一直過著健康、積極的生活。

迪亞茲表示，「我從12歲開始，就會偷用媽媽的保養品，每天呵護肌膚，並在早晚各洗一次臉」。此外，迪亞茲每天都會擦防曬乳、補充維生素C，這也讓她變得更有自信，未來她也會繼續愛自己，維持辣媽的形象。

▲迪亞茲維持凍齡的秘訣就是規律飲食及生活。（圖／翻攝自IG@joleendiaz）

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