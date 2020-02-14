小明遭丟包回不了家！醫師轟「國籍是父母選的」卻要小孩承擔：政府選擇民粹

▲陸配子女回台措施政策一變再變。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

陸配子女回台措施政策一轉再轉，外界質疑衛福部、陸委會兩者間溝通不良，引起討論；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雙方都有不同的立場，但沒道理小孩被父母丟包，國家要接收。對此有文青醫師之稱、馬華作家林韋地直言，「覺得這一切其實非常荒謬。」

陸委會主委陳明通舉例「小明的故事」宣布，基於人道考量，大陸配偶和其子女，准予入境，結果引起眾怒；民眾擔心，若真的開放他們入境，可能會造成更嚴重的防疫漏洞。對此陸委會政策髮夾彎，改為符合「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的陸配子女才能申請入境，且回台後須居家檢疫14天，但仍難以平息眾怒。

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之後陳時中重話表示，可以理解陸委會接受許多人陳情的心情，但為了保護國人，因此撤回所有陸配子女回台管制措施；陳時中解釋，國籍是可以選擇的，當初沒有選擇我國國籍，那現在就必須自己安排、自己承擔。政策一轉再轉，外界質疑兩邊沒有溝通好；陳時中13日回應，沒道理父母丟包，國家要接收，應該要自己負責，且這只是暫時措施，不想要防疫有任何破口。

▲陳時中表示，當初沒有選擇我國國籍，就要承擔自己的選擇。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

對此林韋地在臉書上指出，今天這件事不是防疫問題，是一個政治問題。因為符合陳明通口中「小明」身分的人，是少數中的少數，根本不影響防疫大局，而且這些都是平常就住在台灣的家庭的子女，（因為規定一年至少要 183 天以上），是台灣社會的一部分，是繳稅給台灣政府的家庭，而且以後很有可能會入中華民國籍的人。

林韋地說，陳時中那句「自己選擇的國籍自己承擔「，也是完全不合邏輯，請問「自己」是誰？是父母還是子女？我們每一個人出生在這個世界上，就是一不能選父母，二不能選出生地，三不能選國籍，全部都是父母幫我們選的，所以陳時中那句話其實是「父母選擇，子女承擔」，今天回不來台灣的是那些「子女」，試問這些青少年或孩童何辜。

林韋地提醒，這些都是長期在台灣生活的人，走在路上其他台灣人也會覺得他是台灣人，那疫情過後，還有誰敢在台灣社會說自己是陸配的小孩，說自己小時候拿過中華人民共和國護照；這些人的出身變成一種原罪，只能隱藏起來。而是否從這場疫情開始，這個社會／世界，衡量一個人居然是先看他和他父母的國籍？

林韋地指出，所以整件事情就是極度荒謬和可悲，一件很小，牽涉到少數人的事情，莫名奇妙被政治化被罵爆，當然很大程度是陸委會自己溝通能力不足和決策品質粗糙的問題，但召開國安會議後，明顯總統府和行政院也選擇了比較容易的路，跟著民粹走，而不是為政治專業辯護，民進黨的立委和議員也一個兩個急著切割，「哎呀都是陸委會的問題啦，還要國民黨的立委去挺你們自己執政的陸委會，可不可笑。」

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