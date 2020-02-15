香港也有最美逆行者　港大名醫盧寵茂擬率隊進武漢

▲疫情爆發，許多醫生一人治療多名病患，體力已經不支。（圖／翻攝央視）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，中國各省也紛紛投入醫護人力到疫情爆發地武漢。日前有消息指出，香港大學深圳醫院院長、肝臟移植權威教授盧寵茂將會率領12名香港醫護人員進到武漢前線救援。對此，盧寵茂表示確實有此計畫，不過還有許多不確定因素要解決，之後會再公佈確切行程。

根據《星島日報》報導，目前中國全境一共有6萬6千多位確診病例，光湖北省就佔了5萬多名，其中也不乏在治療病患過程中不幸感染的醫護人員。

據悉，盧寵茂在前陣子就已經前往深圳對抗疫情，並和港大深圳醫院的醫護們進行視訊表示武漢現在的情況非常危急，甚至有一所醫院共收了400多位確診案例，但院內卻只有200多名的醫護人力，因此希望可以率隊到武漢支援。

▲疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

不過日前盧寵茂也向《星島日報》表示，的確有計畫要到武漢支援，但由於現在武漢封城，再加上有各方面的因素要解決，所以之後如果有確定行程會再向市民公佈。

自從武漢疫情爆發後，中國全境已經有29個省份派出189支醫療團隊，共計21569名醫護人員到湖北省參與治療工作，而中共解放軍也在13日再增派2600名醫護到武漢支援。據了解，解放軍目前一共派出了4000名醫護救援，不過由於染病人數眾多，再加上目前更有超過千名的醫護人員也遭到感染，因此醫療資源還是相當不足。