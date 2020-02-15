路透專訪王毅「中國已掌控疫情」：美國帶頭過度反應　引起不必要的恐慌

▲中國外交部長王毅認為，若疫情出現在其他國家，沒有領導人能夠勝任。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國間引起不同程度的恐慌，但外交部長王毅表示，儘管這款病毒所帶來的影響，是對政府的一項嚴峻挑戰，但北京正掌控著疫情，其他國家的反應都過激了。

王毅在德國柏林接受路透社90分鐘的訪問時，再次呼籲美國不要採取過度且沒有必要的防疫措施，這些做法會對兩國貿易往來及觀光旅遊產業影響重大，「這場疫情爆發的確來的突然，這為中國和全世界帶來了一項挑戰。」然而他再次重申，整體疫情「可防可控」，已在掌控之中。

王毅表示北京當局已經採取全面預防及管控措施，「防疫工作做的如此全面，我還沒看過有任何國家可以做到這種程度。」他稱讚中國國家主席習近平的能力，因為若把疫情放到其他國家，任何一個領導人都會覺得這項挑戰太過艱難，「但中國有能力面對這件事」。

這場訪問涉及的議題包括新冠肺炎、香港以及中東問題，記者注意到王毅在每項議題上，都認為美國華盛頓當局需要負起責任。

回顧各國因疫情擴散而紛紛包機撤僑的決定，王毅批評就是美國打響第一槍，撤僑又發出旅遊限制，才會造成後續效應，「部分國家採取的應對方法，包括隔離措施在內，是合理且可以理解的，但有些國家的反應過激，引起了不必要的恐慌。」

王毅對這些「引起非必要恐慌的國家」撂下重話，表示他們最終會逐漸明白疫情已經得到控制，「因為到最後，這些國家還是需要和中國互動。」