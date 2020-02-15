不斷更新／泰國新增1起累計34例　馬來西亞新增2例…其中一人從泰國入境

▲武漢肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社）



記者張方瑀、陳亭伃、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，WHO的國際專家團隊周末將開始在中國執行工作，預計會尋求更多關於新冠肺炎（COVID-19）擴散的細節，包含是如何、何處及何時造成逾1700名醫療人員受到感染。

【14：00】



《中央社》報導，南韓從中國武漢撤回的700位僑民中的366人，今日結束14天的隔離，已陸續返家，過程中還有國務總理丁世均、行政安全部長官陳永陪同。據了解，這366人分別來自隔離在忠清南道牙山警察人才開發院的193人，以及忠清北道鎮川國家公務員人才開發院的173人。

南韓已連續5天沒有新增確診病例。

【13：55】



馬來西亞衛生部15日指出，該國新增2起新冠肺炎確診病例，分別是27歲的中國籍商人與27歲的中國籍女子。中國籍商人是從廣州抵達泰國後入境馬來西亞，中國籍女子則是定居大馬，回中國過年後返國。目前大馬累績確診病例達21例。

【13：45】

泰國衛生部15日指出，泰國新增一起醫護人員確診病例；泰國疾病控制司司長表示，這名35歲的醫護人員是和病患接觸後被傳染，目前泰國累積確診數達34例，其中14人康復出院。

【11：00】



根據《NHK》報導，截至7日為止，已經有9萬人取消了在靜岡縣的住宿，取消的遊客大多來自中國，當地業者也認為，無法預計這波衝擊何時會結束，對未來的影響依舊很大。許多飯店暫時停止營業，員工也開始放無薪假。

【10：47】



日媒15日最新消息指出，和歌山一家醫院一名50多歲醫生確診感染，成為和歌山第三起確診病例，截至目前日本境內累計42起確診病例。

►快訊／日本和歌山染病醫生同事也確診！ 境內新冠肺炎累計42例



【10：40】

根據《華爾街日報》14日消息指出，美國國務院將撤離「鑽石公主號」上的美國公民及其家人。該報引述美國疾病控制與預防中心（CDC）官員說法表示，船上共380位美國公民可以搭乘共2架撤離班機離開，預計撤往加州特拉維斯空軍基地（ Travis Air Force）。

【10：30】



南加州聖地牙哥郡（San Diego County）宣布進入「地方緊急狀態」以及「公共衛生緊急狀態」。郡長弗萊徹（Nathan Fletcher），這項預防措施是為了幫助協調醫療資源，確保公民健康，並不代表該郡有居民感染了新冠肺炎。

【09：00】



根據《NHK》報導指出，日本境內首起因新冠肺炎死亡的80多歲神奈川縣女性，在確診之前，曾經與女兒見面，隨後其女兒與女婿也都確診，其女婿就是13日東京都內確診的計程車司機。目前正在確認曾與女兒親密接觸的人。

【05：30】

美國總統川普在推特上向柬埔寨政府致意，感謝該國願意讓郵輪「威士特丹號」靠岸。

【01：40】

埃及宣布出現第一例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，這也是非洲大陸第一起確診病例，非洲正式宣告失守。但埃及衛生部長發言人並沒有說明，這名境外移入的外國人，來自哪個國家，埃及網友也人心惶惶。

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診260例（橫濱外海郵輪218例，日本境內42例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診28例

東南亞：6國

新加坡：確診67例

越南：確診16例

馬來西亞：確診21例

泰國：確診34例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診15例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

非洲：1國

埃及：確診1例