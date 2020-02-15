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湖北108名死者「消失」全國暴增1.5萬確診病例　白宮：對中國的數據沒信心

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲中國新冠肺炎實際確診人數，至今未明。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國國家衛健委二度更改確診標準，108例死亡病例的使得病例一夜暴增1.5萬多人，日前也因「重複統計」為由，將108起死亡病例扣除，只新增8起死亡病例，再次引起國際對官方統計數據的質疑，白宮官方更直言，對中國釋出的資訊「並沒有太大的信心」。另外，白宮也提到儘管美國在疫情之初就已提議派專家前往援助，但至今仍屢遭北京拒絕。

中國新增確診病例數一度突破1天4000多起，後續陸續降到1天2000多起，但國家位健委先後以「監測」及「診斷」方法修正為由，調整個案確診標準，因此導致數據上爆增至1.5萬人。事實上，疫情並沒有突然變得極端嚴重，但實際情況為何，國際間仍不得而知。

美媒「CNBC」報導，具權威的同行評審醫學期刊《刺胳針》（Lancet）1月提出的數據，和中國官方數據落差之大，也成為外界質疑的有力原因之一。因為根據《刺胳針》估計，早在1月25日，中國確診病例就可能已經超過7.5萬例。

▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透）

▲庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國多次表達希望赴中協助，卻屢遭中國和WHO拒絕。（圖／路透）

白宮對此說出重話，「對中國釋出的資訊並沒有太大信心」（not have high confidence in the information coming out of China）；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）日前也表示，中國官方處理此次疫情爆發的透明度並不足夠，而且北京官方至今仍拒絕美國馳援，也讓他感到失望，「不知道他們的動機是什麼，我確知顯然有越來越多人在那裏受苦。」

庫德洛表示，疫情對美國經濟的衝擊很小，但是市場對新型冠狀病毒的恐懼會致使不確定性，「如果我們沒有中國正確的資訊，就很難做出恰當的評估。」

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