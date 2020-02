湖北108名死者「消失」全國暴增1.5萬確診病例　白宮：對中國的數據沒信心

▲中國新冠肺炎實際確診人數,至今未明。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

中國國家衛健委二度更改確診標準,108例死亡病例的使得病例一夜暴增1.5萬多人,日前也因「重複統計」為由,將108起死亡病例扣除,只新增8起死亡病例,再次引起國際對官方統計數據的質疑,白宮官方更直言,對中國釋出的資訊「並沒有太大的信心」。另外,白宮也提到儘管美國在疫情之初就已提議派專家前往援助,但至今仍屢遭北京拒絕。

中國新增確診病例數一度突破1天4000多起,後續陸續降到1天2000多起,但國家位健委先後以「監測」及「診斷」方法修正為由,調整個案確診標準,因此導致數據上爆增至1.5萬人。事實上,疫情並沒有突然變得極端嚴重,但實際情況為何,國際間仍不得而知。

美媒「CNBC」報導,具權威的同行評審醫學期刊《刺胳針》(Lancet)1月提出的數據,和中國官方數據落差之大,也成為外界質疑的有力原因之一。因為根據《刺胳針》估計,早在1月25日,中國確診病例就可能已經超過7.5萬例。

▲庫德洛(Larry Kudlow)表示,美國多次表達希望赴中協助,卻屢遭中國和WHO拒絕。(圖/路透)

白宮對此說出重話,「對中國釋出的資訊並沒有太大信心」(not have high confidence in the information coming out of China);白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)日前也表示,中國官方處理此次疫情爆發的透明度並不足夠,而且北京官方至今仍拒絕美國馳援,也讓他感到失望,「不知道他們的動機是什麼,我確知顯然有越來越多人在那裏受苦。」

庫德洛表示,疫情對美國經濟的衝擊很小,但是市場對新型冠狀病毒的恐懼會致使不確定性,「如果我們沒有中國正確的資訊,就很難做出恰當的評估。」