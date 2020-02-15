上千港人遊行抗議！焚燒輕軌設施、朝鐵軌扔垃圾桶...警逮捕30人

▲香港累計確診56例，天水圍有上千人參加遊行。（圖／翻攝自香港電台，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

為抗議港府將部分門診診所，改造成接收疑似患者的「指定診所」，香港多區居民今（15）日舉辦遊行，其中在天水圍的活動中，有一批示威者突然闖入輕鐵天秀站，縱火焚燒站內設施，並向鐵軌投擲垃圾桶等，現場約有30人被捕。

▲示威者往鐵軌扔垃圾桶。

據《香港01》報導，為了應對持續擴散的新冠肺炎疫情，港府日前決定，有需要時會把一些普通科門診診所，改造成「指定診所」，方便疑似患者就醫。醫院管理局公佈18區指定診所名單後，惹來多區市民不滿。天水圍、堅尼地城、香港仔等多區居民今日都舉辦遊行抗議。

▲一輛輕鐵在對面路軌行駛。

下午3點，天水圍的遊行人數已增至近千人，隨後發生暴力事件。警方下午3點半時表示，一批示威者在天水圍遊行期間，突然有暴徒闖入輕鐵天秀站，縱火焚燒站內設施，更有人向火堆潑灑懷疑易燃液體，令火勢一度加劇，隨後又有示威者向輕鐵路軌投擲垃圾桶，而當時一輛輕鐵正在對面路軌行駛。

▲警方約逮捕30人。

警方警告示威者立即停止違法行為，強調會果斷介入採取執法行動，且發起人已在現場宣佈遊行結束，應保持理性，和平有序離開現場。截止下午4點37分，現場有約30人被捕。

據悉，香港醫管局計劃在十八區各使用其中一間普通科門診診所作為「指定診所」，但至今仍未公布何時會正式啟用，僅稱有需要時可在48小時內啟用。元朗區的指定診所本身是天水圍（天業路）社區健康中心；而中西區指定診所就選擇堅尼地城賽馬會普通科門診診所。