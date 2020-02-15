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台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光　急診醫：能撐到現在已是奇蹟

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記者黃翊婷／綜合報導

中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學14日才在臉書PO文，呼籲民眾近期最好別去日本、新加坡旅遊。同日晚間他再度PO文表示，台灣的防疫網仍有「兩大時間點」的嚴峻考驗，分別是3月中下旬以及清明返鄉掃墓潮（4月中下旬），周圍國家一個接一個淪陷，「唯獨台灣還未發生社區疫情，然而，我們還能撐多久？」

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本光是14日一天，就新增8例確診。（圖／路透，下同）

謝宗學在臉書「Dr.E 小兒急診室日誌」分享一篇文章，開頭便點出主題是暴風雨前的寧靜，內容提到，自從疫情爆發以來，台灣已經有好幾天沒有新增案例，也順利挺過春節台商的返鄉潮，但這不代表大家就能放鬆警惕，因為從各方面的資訊來看，「更大的暴風正在醞釀。」

請繼續往下閱讀...

由於日本13日首次出現新冠肺炎死亡案例，死者是一名80多歲、住在神奈川縣的女性，雖然沒有出國紀錄，仍因感染病毒不幸病逝。而新加坡也出現無旅遊史的確診病例，當地政府甚至已經做了最壞的打算，預告可能會有少數的病患死亡。

▲▼武漢戰時管理。新冠肺炎，新冠病毒，防護衣。（圖／路透）

▲中國許多地方為了防止疫情擴散，都有實施封閉式管理。

謝宗學表示，周圍國家例如韓國、新加坡、日本都一一淪陷，甚至還爆發社區疫情和死亡案例，唯獨台灣目前還未發生，「然而，我們還能撐多久？」台灣的防疫網在未來尚有兩個時間點會面臨嚴峻的考驗，首先就是3月中下旬，假如中國政府為了經濟利益強行復工，可能會引爆第二波大規模疫情，到時台灣醫療網又得承受大量台商回國治病的衝擊。

至於第二個時間點是在什麼時候，謝宗學認為，可能會落在清明返鄉掃墓潮，考量到如果是輕症或無症狀感染者造成病毒散播，疫情爆發的時間點應該會是4月中下旬，「很希望社區感染永遠不要發生，但心中知道這樣的機率微乎其微，能撐到現在不爆發社區疫情已是奇蹟，除非採取更嚴厲的境管措施，（例）如對中國完全斷航等。」

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