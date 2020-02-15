快訊／陸新冠肺炎新增2641例、143死　累計確診66492人

▲新冠肺炎(COVID-19)14日中國大陸新增2641例、143死。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，截至14日24時為止，中國大陸新增2641例、143死，累計確診66492人。

2月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2641例,新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重慶各1例），新增疑似病例2277例。當日新增治癒出院病例1373例，解除醫學觀察的密切接觸者30081人。

截至2月14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例56873例（其中重症病例11053例），累計治癒出院病例8096例，累計死亡病例1523例，累計報告確診病例66492例，現有疑似病例8969例。累計追蹤到密切接觸者513183人，尚在醫學觀察的密切接觸者169039人。

湖北新增確診病例2420例（武漢1923例），新增治癒出院病例912例（武漢486例），新增死亡病例139例（武漢107例），現有確診病例48175例（武漢34289例），其中重症病例10152例（武漢8335例）。累計治癒出院病例4774例（武漢2502例），累計死亡病例1457例（武漢1123例），累計確診病例54406例（武漢37914例）。新增疑似病例1216例（武漢507例），現有疑似病例5534例（武漢2265例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例84例：香港特別行政區56例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例），台灣18例(出院1例)。