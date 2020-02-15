港醫情人節隔桌與孕妻相望　臉書吐防疫心聲「有點想家了」

記者黃翊婷／綜合報導

香港醫生黃任匡為了尚未出生的女兒，先前自願加入防疫團隊，而在昨日（14日）的情人節，他擔心感染懷孕的妻子，心中卻又非常掛念，兩人乾脆在餐廳裡「隔桌相望」用餐。他事後也更新自己的臉書封面照片，僅留下一句簡短的「有點想家了」，讓網友們看了好心疼。

由於香港各大醫院都有所謂的「抽籤制度」，遇上傳染病或是疫情爆發期間，各醫院都會抽出一些醫護人員加入「dirty team」，也就是所謂的防疫團隊，並進入隔離院區和病房照顧病患。38歲的黃任匡是當地一名醫生，他擔心現在如果不加入防疫團隊，以後要是被抽中，可能會讓懷孕的妻子暴露在更多危險中，所以他決定自願加入。

▲香港防疫人員「全副武裝」戒備。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「已經一日了，還算順利，她說掛念，我怕感染。」黃任匡先前就曾在臉書PO文分享，害怕自己身上有病菌會感染妻子，兩人就算在同一間餐廳吃飯，也會分桌坐、保持3公尺距離。昨日（14日）情人節不少情侶考量到疫情問題，選擇視訊約會避免直接接觸，他接受《法新社》採訪時提到，雖然有與妻子共進晚餐，但夫妻倆依舊是隔桌相望，畢竟現在能做的，就是盡力保護好自己，同時遠離朋友、家人，避免他們受到影響。

在情人節當天晚上，黃任匡更新個人臉書封面照片，換成一張寫著「無事無干勤洗手，有老有嫩戴口罩」的照片，並留下簡短一句「有點想家了」，祝福大家情人節快樂。不少網友看到照片都覺得很心疼，紛紛在他的PO文底下留言鼓勵，「衷心感謝，祝平安順利」、「要保重！有時間自己也要多休息」、「萬事小心，很快就可以回家了」。

▲香港民眾外出都會戴口罩防疫。

此外，黃任匡也曾在情人節前夕分享一篇長文，內容提到，防疫團隊中有15位醫生，大多都跟他一樣是自願剃髮加入，大家都知道風險很大，為了確保病人的安全，他們都會自行儲備假期，把所有假都留在結束任務之後，再一口氣連放好幾天，相當於是用自己的假進行自我隔離觀察，之後再重返崗位看病。

而面對家人，黃任匡決定在任務期間一律住在飯店，就算妻子做了飯，也要求一律放在家門口，再自行去領，將兩人可能接觸的機率降到最低。當被問到是否有事先寫好遺書，他坦言沒有，為了家人會做好所有的防疫工作，「我一直不斷在思考要怎麼樣保護自己。」