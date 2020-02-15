　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

專訪／全聯線上購分批取貨服務搶了超商強項　熱銷5大夯品出乎意料

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼專訪全聯行銷協理談線上購。（圖／記者周宸亘攝）

▲全聯福利中心投入數位轉型，去年相繼推出行動支付品牌「PX Pay」與「PX Go！全聯線上購」電商平台，今年則要推動「實體電商」。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／專訪

全聯福利中心在跨過20周年之際，也宣布正式啟動線上之路，但他們不選擇直接在網路開店，反而是喊出了數位轉型三部曲計畫，第一步先推出自有行動支付「PX Pay」，緊接著才上線「PX Go！全聯線上購」電商平台，其中，許多人喜愛的分批取貨服務，消費占比已超過90%，轉贈件數更已破5萬件，5大轉贈熱銷夯品曾在一天創造百萬業績，而攤開排行一看，常見的民生日用品沒有一個上榜，更是讓人大呼意外。

在進軍電商子務這塊，全聯算是後進者，儘管晚了一步，但挾帶線下擁有將近1,300萬會員人數之勢，去年5月率先推出的PX Pay，強調不必帶錢包、福利卡就能快速結帳，截至目前下載數將近600萬，累積至今開啟數已有1億次，平均一天47萬次，實際註冊率達約9成，活躍使用者則約3～5成，其中更發現老人比年輕人愛用，40歲以上使用占比達60%，同時也拉高平均客單價介於420～450元，為一般消費客單的1.6倍。

▲▼專訪全聯行銷協理談線上購。（圖／記者周宸亘攝）

▲「PX Pay」作為數位轉型第一步，上線半年註冊數已達500萬。（圖／記者周宸亘攝）

從體驗式有感服務做起，再從中慢慢養出「流量池」，PX Pay的導入是全聯數位化的核心基礎，也是先推行的最大出發點，全聯行銷部協理劉鴻徵說，「那又有電商功能的話，還可以看看有什麼好買，這樣就讓他（會員）比較有理由來逛」。在不到半年的時間，「PX Go！全聯線上購」電商平台上線了，這是全聯數位轉型第二步，主要提供分批取貨、箱購、宅配等服務，當時上線一個月就創下將近3000萬業績，統計平均可為每家門市帶來3位來客，雙12當天更是平均帶進9位來客，目前回購率超過60%，平均客單價介於500～800元。

▲▼ 全聯咖啡 。（圖／業者提供）

▲▼專訪全聯行銷協理談線上購。（圖／記者周宸亘攝）

▲全聯數位轉型第二步「PX Go！全聯線上購」，推出後發現，咖啡、茶葉蛋等高頻次商品成為分批取貨熱銷夯品。（上圖／全聯提供、下圖／記者周宸亘攝）

劉鴻徵觀察「PX Go！全聯線上購」使用情況，分批取貨的業績占比達8、9成，箱購、宅配各占5%，轉贈件數則是破5萬件。特別的是，從消費者的購買行為發現，在分批取貨前5大品項中，「OFF Coffee熱美式」、「OFF Coffee熱拿鐵」分別拿下1、2名，顛覆一般認為咖啡寄杯分次領才是便利商店的強項，另外上榜的還有「卜蜂輕食沙拉胸」、「光泉鮮乳」、「福記阿薩姆茶葉蛋」，皆曾在一天創造百萬業績。

劉鴻徵表示，全聯比較晚進入電商，品項雖然沒有傳統電商多，但有門市就近取貨的便利性以及量販價格，當消費者採購所需商品如衛生紙時，不用一次提回家，有需要再來拿就好，換言之，等於是可以把全聯當作倉庫，解決消費者在家中囤貨佔空間及帶貨問題。只是很意外，高頻次商品竟成為分批取貨的熱銷夯品，也發現原來這也是「PX Go！全聯線上購」可以做的部分。

劉鴻徵認為，全聯看待數位轉化，是以一種數位服務（E-service）概念來做，最大用意是讓消費者更便利採買，但在這樣的架構下，其實也能漸漸發揮出「導購」功能，舉例來說，全聯有部分消費者會一邊看DM，一邊把欲採購商品圈起來，即便他沒有透過線上購物，但只要把商品丟到購物車，也可以變相成為待購清單，在逛超市的時候邊看邊買，真正變成「導購」，進一步拉動門市業績。

專訪／全聯啟動數位轉型下載數驚人　3大作法在背後推了好一大把！

ET快訊
飯店鏡子冒半張臉　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚
北市再公布居家檢疫失聯者姓名！協尋陳乙菲、譚國衡、江嘉榮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

專訪／全聯啟動數位轉型下載數驚人　3大作法在背後推了好一大把！

專訪／全聯線上購分批取貨服務搶了超商強項　熱銷5大夯品出乎意料

東森自然美生技研發中心揭幕！王令麟：打造世界級美容SPA領導品牌

補班不憂鬱！超商暖送小確幸「單品咖啡買2送2、大美式或拿鐵第2杯10元」

鑽石公主號自主監測期滿　101急喊話：員工體溫均正常

百貨抗疫新招　新光三越推「櫃姐送貨到府＋結帳」　APP購物宅配服務上線

海記海南雞飯熱門餐點送到家　新光三越推250間餐廳外送服務「與店內同價」

全民勤洗手！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣　溫和「在地植萃」品項開學季最夯

【廣編】買爆！奶茶也開始走潮流感？御茶園特上虎糖撞奶全新上市！

新冠肺炎升溫⋯農民也喊苦！量販周末限時力挺「鳳梨釋迦直接砍半價」

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

專訪／全聯線上購分批取貨服務搶了超商強項　熱銷5大夯品出乎意料

東森自然美生技研發中心揭幕！王令麟：打造世界級美容SPA領導品牌

補班不憂鬱！超商暖送小確幸「單品咖啡買2送2、大美式或拿鐵第2杯10元」

鑽石公主號自主監測期滿　101急喊話：員工體溫均正常

百貨抗疫新招　新光三越推「櫃姐送貨到府＋結帳」　APP購物宅配服務上線

海記海南雞飯熱門餐點送到家　新光三越推250間餐廳外送服務「與店內同價」

全民勤洗手！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣　溫和「在地植萃」品項開學季最夯

【廣編】買爆！奶茶也開始走潮流感？御茶園特上虎糖撞奶全新上市！

新冠肺炎升溫⋯農民也喊苦！量販周末限時力挺「鳳梨釋迦直接砍半價」

鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

醫院回收的鈔票「直接銷毀」　陸央行：儘可能以新鈔為主

台南東區南天府佛心發送千片口罩　黃偉哲：將物資留給醫護及醫療需求的人

扶輪社捐贈環保無動力捐血車啟用 鄭文燦：推廣更環保舒適捐血環境

搭新北環狀線去吃！綜合麵線放了滿滿3寶　還有邪惡「秘汁雞排」

調查局中生代崛起！22名一級主管人事大異動

王爺託夢：口罩該整理一下！他驚覺倉庫還有5千個N95...佛心老闆全都送

不斷更新／泰國新增1起累計34例　馬來西亞新增2例…其中一人從泰國入境

高大成反擊陸網友！「新冠肺炎感染上億人」被出征　3霸氣回嗆：事實勝於雄辯

工總：政院600億紓困沒幫到製造業　盼能降關稅、延後還款日期　

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

消費熱門新聞

補班不憂鬱！超商美式、拿鐵第2杯10元

周六補班小確幸！4大超商咖啡優惠懶人包

鑽石公主監測期滿 101：員工正常

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

新光三越推櫃姐送貨到府＋結帳

開學季夯品！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣

鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱

全聯攻電商　服務搶了超商強項

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

這款奶茶這麼潮我還不買爆？

新光三越推餐廳外送　與店內同價

新冠肺炎升溫⋯農民也喊苦！量販周末限時力挺

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

肺炎關鍵期外出衣物記得徹底洗淨

更多熱門

相關新聞

全聯啟動數位下載數驚人　3大招推了一大把

全聯啟動數位下載數驚人　3大招推了一大把

全聯福利中心去年才開始投入數位轉型行列，相繼推出行動支付「PX Pay」與「PX Go！全聯線上購」電商平台，其中PX Pay上線僅半年，註冊數衝到500萬之多，業界人士看在眼裡覺得不可思議，更好奇他們是如何辦到，全聯行銷部協理劉鴻徵接受《ETtoday新聞雲》專訪時，分享能夠迅速繳出亮眼成績單的3大作法。

一到全聯「這邊都跟上潮流？」2物被掃空

一到全聯「這邊都跟上潮流？」2物被掃空

全聯衛生紙貨架被掃空　民眾KUSO「臨時休息區」

全聯衛生紙貨架被掃空　民眾KUSO「臨時休息區」

館長高雄健身房有譜？　傳鎖定85大樓對面遊藝場

館長高雄健身房有譜？　傳鎖定85大樓對面遊藝場

買礦泉水中200萬！全聯開出1張特別獎、1張特獎

買礦泉水中200萬！全聯開出1張特別獎、1張特獎

關鍵字：

全聯PX PayPX Go全聯線上購行動支付劉鴻徵

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

畢書盡爆認愛3個月分手！

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面