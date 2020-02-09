搶購衛生紙！全聯貨架被掃空　民眾KUSO「臨時休息區」…網笑瘋：體恤里民？

▲全聯衛生紙被搶空，貨架成了休息區。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

因為武漢肺炎，而導致口罩大缺貨。不料，近日又傳出口罩和衛生紙的用料相同，衛生紙可能因此而缺貨的謠言，引起民眾恐慌，紛紛前往賣場搶衛生紙，又形成了一波「衛生紙之亂」。有網友就在臉書貼出一張照片，超市內貨架上的衛生紙被一掃而空，而空的貨架儼然成了一個供人休息的座椅區，讓網友一見，忍不住笑翻。

近日的「衛生紙之亂」造成各地賣場的衛生紙貨架幾乎被搶空，而原PO日前到全聯福利中心購物，也見到了一個奇景，讓他忍不住拍下照片，並PO上臉書社團《爆廢公社》。

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透過畫面可以看到，用來擺放衛生紙的貨架上幾乎空無一物，而空貨架擺放在賣場中，儼然成了一個供民眾臨時休息的休息區，民眾再坐在上頭，那畫面可說是一點也不違和，讓原PO忍不住拍下照片KUSO寫下，「全聯增設休息區體貼里民」。

這篇文章一出，不少網友也笑翻，紛紛留言，「我昨天去全聯、我也以為那是休息區」、「中間怎不放桌子，就能內用熱食了啊」、「老公、男朋友閒置區」。

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