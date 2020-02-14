實習期滿收獲滿滿　佳里分局歡送實習生

▲台南市佳里警分局10位警察專科學校實習生14日實習，佳里警分局長斯儀仙舉辦座談會，勉勵貢獻所學，回饋社會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里警分局1月13日起，有10位警察專科學校實習生到該分局實習，由分局各業務單位就工作內容、受理報案系統、M-Police行動電腦操作及交通事故處理…等進行實習前講習後，隨即到佳里、西港及七股分駐（派出）所及交通分隊實習，期間每位實習生均非常主動積極，認真學習。

2月14日實習結束前，該佳里分局召開實習結束座談會，會中每位實習生也熱烈分享實習期間所學所聞，西港所實習生林唯翔分享見習查緝賭場經驗，如使用空拍機探查、人員潛入、控制現場、逮捕賭客及偵訊技巧…等，佳里所實習生黃立杰則分享執行巡邏勤務，實習指導員黃奕斌指導察顏觀色的技巧，機警發現並協助逮捕毒品通緝犯案…等。

會中也安排去年在該分局實習，今年剛畢業，正在佳里、西港所實務訓練警員吳建勳、楊雅涵、蔡旻憬等3位學長姐經驗分享，每位實習生均收獲滿滿。

座談會後，特別規劃導覽七股潟湖及鹽山活動，除希望能再精進實習工作、讓同學了解七股地區風土民情及感謝所有同學在實習期間對各項工作的協助外，亦象徵「啟航」，祝福每位同學在不久的將來，畢業後，鵬程萬里，一帆風順，在工作崗位上都能獨當一面，做一位人人稱讚的好警察。

佳里警分局長斯儀仙表示，實習的目的，在使同學能將在校習得的理論與實務相印證結合，此次10名實習生均安排在轄內受理案件數最多，工作最繁重的派出所實習，每位同學均非常優秀，學習態度積極認真，尤其目前正處武漢肺炎防疫期間，警力吃緊，實習生的協助有如及時雨般，給予同仁很大的協助。相信10位同學無論在工作經驗的傳承、工作技巧的學習及各項警用裝備的操作使用…等均獲益良多，亦期許同學畢業選填志願時，能勇於接受挑戰，選填較繁重的單位，練就一身好功夫，貢獻所學，回饋社會，活動在一片歡樂、掌聲及全體合照中圓滿落幕。