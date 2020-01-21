匡靖過年治安　佳里分局全面清查空屋、工寮、魚塭肅清不法

▲台南市警佳里分局執行清海專案，針對七股區等沿海地帶、空屋、工寮、魚塭等10餘處可疑處所，展開全面清查，打擊肅清不法犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節將屆，為匡靖過年治安，台南市警佳里警分局，於1月17日2時至6時由副分局長李銘吉親自帶隊，執行清海專案，針對七股區等沿海地帶、空屋、工寮、魚塭等10餘處可疑處所，展開全面清查，打擊肅清不法犯罪。



佳里警分局轄區幅員遼闊，交通四通八達，沿海地區平時人煙稀少，空屋、工寮、魚塭隱密，易為不法之徒藏匿，形成治安之隱憂。佳里分局特針對七股區中鹽、三股、後港轄區空屋、工寮、漁塭與緊鄰沿海地帶，人煙罕至，易遭不法人士利用作為走私或犯罪場所，展開全面性、地毯性清查，共查空屋、工寮、漁民用具等10幾處所，維護治安給民眾安全生活環境。

佳里警分局長斯儀仙強調，年節將至，為維護民眾過年期間治安平穩，取締職業賭場、緝毒、打詐、掃黑幫均為當前的治安重點，佳里分局將統合所轄警力，形成全面治安打擊網，相信可以澈底崩解各項犯罪，今後將持續不定時規劃清海專案，不法之徒切勿心存僥倖。另年關將屆，佳里分局已持續加強各金融機構，銀樓，加油站之安全維護勤務，並規劃易交通阻塞路段及風景區交通疏導勤務，讓「治安平穩」、「交通順暢」，「民眾安心」歡度春節過好年。