　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警專實習生揮別實習生涯　南警二、四分局長期勉做位好警察

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯，市警二、四分局分別舉辦座談會，並期勉這群警專實習生，能以做一位好警察，做為一生職志。

市警二分局20名警專37期學生於2月14日順利完成寒假實習，經過1個月外勤警察工作洗禮，汲取到學長、姐的多年經驗，相信個個收穫滿滿，以迎接畢業後的警察生涯。

▲台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）
警二分局在14日上午舉辦實習檢討會，會中中正派出所實習之學生張峻憲分享處理轄區打架鬥毆事件經驗，需要線上警力快速支援，才能立即掌握現場狀況，遏止事態變嚴重，特別的是參與取締轄內大賭場案，讓他見識到如何偵辦此類案件，深覺警察工作身處危險之境，要時時提高警覺。

交通分隊實習的學生蔡東霖表示學習到處理交通事故時，如何測繪現場及製作談話紀錄等技巧；偵查隊實習生周韋廷則分享身為偵查人員應本著細心、專業的精神，稍有大意，連自己都有可能觸法，並分享這次特別跟學長進解剖室之難得經驗，其他實習生更表示警察是一體的，應互相合作，肩並肩作戰。由此確信學生們已真實體驗位處「蛋黃區」警二分局工作繁忙之程度。

二分局長王森瑒在會中，期勉實習生能具備同理心，視民如親， 將每個民眾當成自己朋友、親友看待，處事將能事半功倍，並表示警察面對時空、世態變化快速，要能隨環境變遷而調整步伐，才能與時俱進，更提醒未來正式執勤時更應隨時注意自身安全，最後祝福所有實習生鵬程萬里、工作順心。

警察專科學校第37期的警界新血，在台南市警四分局的實習生活於14日告一段，12名同學代表著警界新氣象，無論是高中畢業就踏入警專，或是在外就業後才想投入警界，都良性刺激著這個大團體。12名同學在實習期間，都跟著｢師傅｣學習怎麼當警察，如何在第一線執行公權力，更要轉換心態，從被服務的民眾變為服務人群的警察。

▲台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12名警界新血的實習生活將於14日結束，第四分局特地招開｢實習小餐會｣，四分局長蔡進閲則以大學長身分，準備安平在地小吃為同學餞別，大家都給予這次實習極為正面的評價。本次實習就在蔡分局長特別表揚「陳品豪、洪威旻、吳若望、簡珮宇、蕭博東、黃士庭、李廷威」等7名同學於這段期間的優良表現後，畫下圓滿句點。

蔡分局長希望同學，在未來工作要特別注意「守法觀念」、「情緒管理」等重點，更要看重自己的身份，做個有尊嚴又聰明的警察。

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

認真做事開心過生活　越配黎垂玲是「最美泥水工」

8旬老嫗失智迷路竹南街頭　警「一眼認出」助返家團圓

大千慈善「到宅沐浴車」4年服務上千人　為失能者暖身更暖心

全民防疫意識提高　鄭文燦：美食廣場防疫工作完備

日台交流協會代表首訪桃園　泉裕泰：台日關係「唇亡齒寒」

向說故事爺爺道愛和道別　桃園文化局舉辦傅林統作品討論會

警專實習生揮別實習生涯　南警二、四分局長期勉做位好警察

新竹建地「工作電梯」9樓墜落！工人慘死…15日送煞路線曝光

港人居家檢疫又失聯！警上門找人是「錯誤地址」　新北公布姓名了

實習期滿收獲滿滿　佳里分局歡送實習生

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

認真做事開心過生活　越配黎垂玲是「最美泥水工」

8旬老嫗失智迷路竹南街頭　警「一眼認出」助返家團圓

大千慈善「到宅沐浴車」4年服務上千人　為失能者暖身更暖心

全民防疫意識提高　鄭文燦：美食廣場防疫工作完備

日台交流協會代表首訪桃園　泉裕泰：台日關係「唇亡齒寒」

向說故事爺爺道愛和道別　桃園文化局舉辦傅林統作品討論會

警專實習生揮別實習生涯　南警二、四分局長期勉做位好警察

新竹建地「工作電梯」9樓墜落！工人慘死…15日送煞路線曝光

港人居家檢疫又失聯！警上門找人是「錯誤地址」　新北公布姓名了

實習期滿收獲滿滿　佳里分局歡送實習生

快訊／非洲淪陷！　埃及宣布確診新冠肺炎病例

快訊／非洲大陸被攻陷！　埃及宣布：發現第1宗新冠肺炎

快訊／西門町家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區　重傷口腔、頸部

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

地方熱門新聞

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

即／港人又1居家檢疫失聯　姓名曝光

越配黎垂玲獲稱　最美泥水工

8旬老嫗迷失街頭　警認出助返家

大千慈善沐浴車到府服務失能者

基隆54人載公主號客　隔離解禁倒數

ATT筷食尚美食廣場　防疫工作完備

用路人注意　龜山警方即日起大執法

警專實習生揮別實習生涯

佳里分局歡送實習生

日台交流協會代表泉裕泰　首訪桃園　

桃園藥局官網　公布藥局販售查詢清單

小三美日　可買彰化優鮮品

北港燈會拍愛情微電影　觀光處長成女主角

更多熱門

相關新聞

佳里分局歡送實習生

佳里分局歡送實習生

台南市佳里警分局1月13日起，有10位警察專科學校實習生到該分局實習，由分局各業務單位就工作內容、受理報案系統、M-Police行動電腦操作及交通事故處理…等進行實習前講習後，隨即到佳里、西港及七股分駐（派出）所及交通分隊實習，期間每位實習生均非常主動積極，認真學習。

外來人口不懂防疫　海山警臨檢宣導

外來人口不懂防疫　海山警臨檢宣導

老建商當小王遭詐　黑道大哥狠削550萬

老建商當小王遭詐　黑道大哥狠削550萬

失智婦迷途　灰白豹紋外套成回家關鍵

失智婦迷途　灰白豹紋外套成回家關鍵

親戚被酒測　他「五字經」飆罵警察

親戚被酒測　他「五字經」飆罵警察

關鍵字：

警專實習生實習警察

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

「肺炎1號」藥方正式公佈

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面