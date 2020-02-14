警專實習生揮別實習生涯　南警二、四分局長期勉做位好警察

▲台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二、四分局共32名警專實習生，完成1個月的實習課程，個收穫滿滿，準備迎接畢業後的警察生涯，市警二、四分局分別舉辦座談會，並期勉這群警專實習生，能以做一位好警察，做為一生職志。

市警二分局20名警專37期學生於2月14日順利完成寒假實習，經過1個月外勤警察工作洗禮，汲取到學長、姐的多年經驗，相信個個收穫滿滿，以迎接畢業後的警察生涯。



警二分局在14日上午舉辦實習檢討會，會中中正派出所實習之學生張峻憲分享處理轄區打架鬥毆事件經驗，需要線上警力快速支援，才能立即掌握現場狀況，遏止事態變嚴重，特別的是參與取締轄內大賭場案，讓他見識到如何偵辦此類案件，深覺警察工作身處危險之境，要時時提高警覺。

交通分隊實習的學生蔡東霖表示學習到處理交通事故時，如何測繪現場及製作談話紀錄等技巧；偵查隊實習生周韋廷則分享身為偵查人員應本著細心、專業的精神，稍有大意，連自己都有可能觸法，並分享這次特別跟學長進解剖室之難得經驗，其他實習生更表示警察是一體的，應互相合作，肩並肩作戰。由此確信學生們已真實體驗位處「蛋黃區」警二分局工作繁忙之程度。

二分局長王森瑒在會中，期勉實習生能具備同理心，視民如親， 將每個民眾當成自己朋友、親友看待，處事將能事半功倍，並表示警察面對時空、世態變化快速，要能隨環境變遷而調整步伐，才能與時俱進，更提醒未來正式執勤時更應隨時注意自身安全，最後祝福所有實習生鵬程萬里、工作順心。

警察專科學校第37期的警界新血，在台南市警四分局的實習生活於14日告一段，12名同學代表著警界新氣象，無論是高中畢業就踏入警專，或是在外就業後才想投入警界，都良性刺激著這個大團體。12名同學在實習期間，都跟著｢師傅｣學習怎麼當警察，如何在第一線執行公權力，更要轉換心態，從被服務的民眾變為服務人群的警察。

12名警界新血的實習生活將於14日結束，第四分局特地招開｢實習小餐會｣，四分局長蔡進閲則以大學長身分，準備安平在地小吃為同學餞別，大家都給予這次實習極為正面的評價。本次實習就在蔡分局長特別表揚「陳品豪、洪威旻、吳若望、簡珮宇、蕭博東、黃士庭、李廷威」等7名同學於這段期間的優良表現後，畫下圓滿句點。

蔡分局長希望同學，在未來工作要特別注意「守法觀念」、「情緒管理」等重點，更要看重自己的身份，做個有尊嚴又聰明的警察。