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撤下負面新聞代價「每周6萬元補償費」　財經周報發行人遭控恐嚇取財

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽前董座杜英宗指控財經周報涉嫌恐嚇取財，反吃誣告官司，最終獲不起訴。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

以報導財經、投資消息為主的某數字周報，去年刊登一篇南山人壽玩股大賠新聞，南山人壽前董事長杜英宗認為報導有誤，派人前往交涉後，指控周報翁姓發行人開口要求6萬元「補償費」，才能換取撤下後續報導版面，涉嫌恐嚇取財，翁喊冤遭設局，反控杜誣告，但台北地檢署認為杜非憑空捏造，處分不起訴，杜涉恐嚇取財部分另案偵辦。

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲數字周報以報導財經、股市訊息為主，同時也有政治、國際等相關新聞內容。（示意圖與本案無關／翻攝自網路）

被控向業者恐嚇取財的這份數字周報，除在便利商店等零售點以每份25元販售紙本刊物外，同時在網路上有專屬網站，提供財經名嘴、老師專欄介紹投資訊息，翁姓創辦人同時身兼發行人、總編輯等職務。

翁姓發行人指控，周報的網站在2018年11月間預告，指本刊物將出版有關南山人壽的後續報導，南山卻派法務長和公關協力，佯裝要溝通會談，並表示願意支付每周6萬元的專案服務費，週報因此連續2期沒有刊登相關新聞。

沒想到之後南山卻到刑事局提告，指控翁姓發行人涉嫌恐嚇取財未遂、加重誹謗、《保險法》損害保險業信用罪；翁男認為自己遭設局陷害，反控杜英宗涉嫌誣告、教唆誣告等罪。

▲▼ 網路,社群媒體。（圖／免費圖庫pixabay）

▲檢察官認為南山人壽主觀上覺得被以不實報導恐嚇取財，並非全然憑空捏照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

但是檢察官調查，這份數字周報紙先前已經報導「南山人壽半年報玩股大賠700億　如今正步逼近1000億」，南山人壽認為內容有誤，因此派人前往協調，是翁姓發行人以後續有相關報導等理由，開口表示，要更動版面需要補償費用6萬元。

因為整個交涉過程都被南山的代表錄音取證，杜英宗等人因此覺得遭以不實報導恐嚇取財，杜英宗代表南山人壽提告的理由，並非完全憑空捏造，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴；至於南山控告周報部分，另案偵辦中。

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