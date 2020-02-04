沒坐到獨木舟又餓肚子…她爆羅淑蕾出團「耍大牌」挨告辯：只是抱怨旅行社

▲前立委羅淑蕾遭旅行團員爆料「耍大牌」，不但影響行程更害團員餓肚子，讓她特地召開記者會澄清，並向爆料團員提告，目前雙方洽談和解中。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

前立委羅淑蕾2017年參團到加拿大旅遊，蔡姓女團員事後向媒體爆料羅淑蕾在團內「耍大牌」、影響行程，讓羅淑蕾不但特地召開記者會澄清，更氣地向蔡女提告求償。北院2月4日民事開庭，雙方都表達有和解意願，但羅淑蕾希望蔡女先提和解方案，也不排除進行調解，本案將於3月10日續審。

蔡女委任律師庭上表示，蔡女當時只是接受媒體採訪，且內容僅針對旅行社無法妥善安排行程抱怨，不料媒體報導後竟引起這麼大的風波，希望能和羅淑蕾談談，以化解彼此的誤會。

羅淑蕾委任律師認為，雙方在刑事訴訟期間，就表達過和解意願，但蔡女從來沒提出具體條件，羅淑蕾也有和解意願，但希望可由蔡女先提出條件，雙方才有得談；蔡女律師回覆，將於2周內提出和解條件。

蔡女2017年回國後向媒體爆料，指羅淑蕾一行21人和她們10人併團，對方仗著人數多又有「前立委」隨行，不但行程中處處指揮，連原本要在加拿大阿岡湖划獨木舟，都因羅淑蕾一行人覺得太危險而取消，而在波士頓鴨子船行程中，又因對方集合不準時，害大家餓到快9點才吃飯。

羅淑蕾特別召開記者會澄清，稱當時親眼看人從獨木舟落水，附近又沒有救生員，她是基於安全才請導遊換行程，更沒有「耍大牌」讓其他團員乾等，事後也向蔡女提告。

檢方調查時，認為蔡女只是抱怨行程受影響，沒提到貶損羅淑蕾的內容，依罪證不足不起訴，羅淑蕾不服，已向法院聲請交付審判，目前仍無結果；民事部分，羅淑蕾向蔡女求償並要求登報道歉。

至於是否因羅淑蕾求償金額過高，才讓蔡女遲遲提不出和解條件，蔡女委任律師表示，目前和解仍在洽談階段，一切不方便回答。

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