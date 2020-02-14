桃園老坑溪變色！　環保局往上遊追２里揪出禍首

▲桃園老坑溪變色，環保局派員揪出禍首。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區一家營造工程施作時，未設有沉澱池處理，逕將黃色泥水經管線排入道路側溝，後續流至老坑溪，經民眾向環保局通報，環保局火速派員前往稽查，循線追查發現黃泥廢水排放源頭指出，嚴重污染河川者，可依違反水污染防治法第30條告發處分，最高可罰新臺幣300萬元。

環保局14日指出，該局日前接獲民眾通報，楊梅區中山北路附近老坑溪水呈現奶茶色，立即派遣2組稽查人員於30分鐘內到案發現場，經往上游追查2公里後，在老坑溪上游溝渠發現有黃色泥水，係一家營造工程施作時，未經沉澱處理，逕行以沉水馬達將黃色泥水經管線直接排入道路側溝，後續流至老坑溪，污染水污染管制區水體(老坑溪)，該局已依違反水污染防治法規定依法告發，並限期至2月19日完成改善，未完成改善前不得排水。

▲▼桃園老坑溪變色，環保局派員揪出禍首。（圖／環保局提供）

環保局表示，對於民眾的檢舉案件環保局向來非常重視，污染稽查無假期，無論白天黑夜，只要接獲案件隨即派員前往稽查，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，以免上了荷包又賠上商譽。提醒民眾如有發現污染情形，多加利用免付費24小時報案專線0800-066666，也可撥打環保局陳情檢舉專線03-4626508，在第一時間提供線索加速查緝時效，有效阻絕污染擴大，維護清淨的生活環境。

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