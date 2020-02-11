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桃園自駕電動巴士測試　第一階段場域「大園客運園區」

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▲桃園市發展自動駕駛產業。（圖／市府舉行）

▲桃園市發展自動駕駛產業。（圖／市府舉行）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日於市府與工研院及力歐新能源公司，簽署「自動駕駛電動巴士之開放場域實驗運行」合作意願書指出，桃園市自動駕駛電動巴士測試將分兩階段進行，第一階段規劃於大園客運園區，採封閉式場域測試，該區域開發密度較低，交通狀況單純，且交通系統也較完整，是良好的測試場域。▲桃園市發展自動駕駛產業。（圖／市府舉行）

▲▼桃園市發展自動駕駛產業。（圖／市府舉行）▲桃園市發展自動駕駛產業。（圖／市府舉行）

第一階段測試預計今年完成，後續進入第二階段，將於中壢青埔區域以及大溪區石門水庫辦理開放式場域實驗運行。中壢青埔區域規劃於機捷A17站至A18站間，此外，配合觀旅局「石門水庫跨域亮點計畫」，自駕巴士也將於溪州轉運站周邊場域，進行點到點、開放試驗，希望未來能投入旅客接駁服務，打造低碳旅遊新里程碑。

工研院機械所所長胡竹生表示，自動駕駛產業與社會及國家發展息息相關，同時涉及環保、效率、經濟與科技等四個層面，工研院將配合政府施政目標，協助將創新技術導入民間應用，尤其桃園擁有國際機場，包含資通訊、精密機械、汽車零組件等產業蓬勃發展，相信桃園將在全球自駕車產業占有一席之地。

力歐新公司主席連恆表示，力歐新打造首輛自動駕駛仿古電動巴士，希望經過一連串的試驗，未來能投入桃園相關運輸服務，並讓桃園有機會成為第一個將AI自動駕駛電動巴士推向全世界的城市。

包括市府交通局長劉慶豐、經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、財團法人工業技術研究院機械與機電系統研究所所長胡竹生、數位長王傑智、力歐新能源股份有限公司主席連恆、執行董事Michael Chan、副總林洁陞、桃園航空城公司董事長王義川等均一同出席活動。

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