習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

▲新冠肺炎疫情嚴峻，大陸國家主席習近平親自部署。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸境內至今確診人數近6.4萬，大陸國家主席習近平14日強調，要鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在疫情監測分析、病毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

據新華社報導，習近平14日下午召開中央全面深化改革委員會第十二次會議時指出，確保人民群眾生命安全和身體健康，是治國理政的一項重大任務。既要立足當前，科學精準打贏疫情防控阻擊戰，更要放眼長遠，總結經驗、吸取教訓，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體係。

他表示，要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力。要盡快推動生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

習近平認為，要改革完善疾病預防控制體系，堅決貫徹預防為主的衛生與健康工作方針，堅持常備不懈，將預防「關口前移」，避免小病釀成大疫；要健全公共衛生服務體系，優化醫療衛生資源投入結構，加強農村、社區等基層防控能力建設，織密織牢第一道防線。

習近平提到，要加強公共衛生隊伍建設，健全執業人員培養、準入、使用、待遇保障、考核評價和激勵機制；要持續加強全科醫生培養、分級診療等制度建設，推動公共衛生服務與醫療服務高效協同、無縫銜接，健全防治結合、聯防聯控、群防群治工作機制。要強化風險意識，完善公共衛生重大風險研判、評估、決策、防控協同機制。

他說，要改革完善重大疫情防控救治體系，健全重大疫情應急響應機制，建立集中統一高效的領導指揮體系，做到指令清晰、係統有序、條塊暢達、執行有力，精準解決疫情第一線問題；要健全科學研究、疾病控制、臨床治療的有效協同機制，及時總結各地實踐經驗，形成制度化成果，完善突發重特大疫情防控規范和應急救治管理辦法。

習近平強調，要平戰結合、補齊短板，健全優化重大疫情救治體系，建立健全分級、分層、分流的傳染病等重大疫情救治機制，支持一線臨床技術創新，及時推廣有效救治方案；要鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在疫情監測分析、病毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

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