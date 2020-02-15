　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,習近平。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴峻，大陸國家主席習近平親自部署。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸境內至今確診人數近6.4萬，大陸國家主席習近平14日強調，要鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在疫情監測分析、病毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

據新華社報導，習近平14日下午召開中央全面深化改革委員會第十二次會議時指出，確保人民群眾生命安全和身體健康，是治國理政的一項重大任務。既要立足當前，科學精準打贏疫情防控阻擊戰，更要放眼長遠，總結經驗、吸取教訓，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體係。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

他表示，要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力。要盡快推動生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

習近平認為，要改革完善疾病預防控制體系，堅決貫徹預防為主的衛生與健康工作方針，堅持常備不懈，將預防「關口前移」，避免小病釀成大疫；要健全公共衛生服務體系，優化醫療衛生資源投入結構，加強農村、社區等基層防控能力建設，織密織牢第一道防線。

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

習近平提到，要加強公共衛生隊伍建設，健全執業人員培養、準入、使用、待遇保障、考核評價和激勵機制；要持續加強全科醫生培養、分級診療等制度建設，推動公共衛生服務與醫療服務高效協同、無縫銜接，健全防治結合、聯防聯控、群防群治工作機制。要強化風險意識，完善公共衛生重大風險研判、評估、決策、防控協同機制。

他說，要改革完善重大疫情防控救治體系，健全重大疫情應急響應機制，建立集中統一高效的領導指揮體系，做到指令清晰、係統有序、條塊暢達、執行有力，精準解決疫情第一線問題；要健全科學研究、疾病控制、臨床治療的有效協同機制，及時總結各地實踐經驗，形成制度化成果，完善突發重特大疫情防控規范和應急救治管理辦法。

習近平強調，要平戰結合、補齊短板，健全優化重大疫情救治體系，建立健全分級、分層、分流的傳染病等重大疫情救治機制，支持一線臨床技術創新，及時推廣有效救治方案；要鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在疫情監測分析、病毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

▲▼武漢肺炎,武漢,公車,口罩,隔離。（圖／路透）

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

武漢社區封閉…4男2女非法團體「沒食物快餓死」　出門舉報自己

快訊／病例6.4萬！即日起返京人員應「居家、集中」觀察14天

大力宣傳「治未病」！陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

「寒潮預警」0℃線壓境！大暴雪將臨　湖北啟動緊急響應驟降10℃以上

武漢21歲男大生痊癒！狂看動漫「二次元之力」戰勝病毒：要活著聽演唱會

快訊／習近平宣布重大指示：把生物安全納入國家安全體系

追蹤新冠肺炎患者行程！深圳地鐵16日起全面「實名制」乘車

21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

南京社區推「無人機量體溫」　只要開窗就能測避免交叉感染

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

習近平：鼓勵運用大數據、人工智慧等技術監測新冠肺炎疫情

武漢社區封閉…4男2女非法團體「沒食物快餓死」　出門舉報自己

快訊／病例6.4萬！即日起返京人員應「居家、集中」觀察14天

大力宣傳「治未病」！陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

「寒潮預警」0℃線壓境！大暴雪將臨　湖北啟動緊急響應驟降10℃以上

武漢21歲男大生痊癒！狂看動漫「二次元之力」戰勝病毒：要活著聽演唱會

快訊／習近平宣布重大指示：把生物安全納入國家安全體系

追蹤新冠肺炎患者行程！深圳地鐵16日起全面「實名制」乘車

21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

南京社區推「無人機量體溫」　只要開窗就能測避免交叉感染

台商家屬搖頭嘆：防疫不是我們的事，那是政府的事

快訊／非洲淪陷！　埃及宣布確診新冠肺炎病例

快訊／非洲大陸被攻陷！　埃及宣布：發現第1宗新冠肺炎

快訊／西門町家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區　重傷口腔、頸部

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

大陸熱門新聞

「肺炎1號」藥方正式公佈

武漢非法團體糧絕　出門舉報自己

寒潮預警大暴雪　湖北啟動緊急響應

武漢21歲男痊癒！看動漫戰勝病毒：要聽演唱會

每逢「鼠」必出大事！　上次鼠年近7萬人喪生

快訊／返京人員應「居家、集中」觀察14天

陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

習近平：把生物安全納入國家安全體系

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

習近平：鼓勵運用數位技術監測疫情

快訊／「兒子一家5口回不來」　阿嬤哭：孫子有癲癇...

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

鑽石公主監測期滿 101：員工正常

鑽石公主監測期滿 101：員工正常

中央流行疫情指揮中心今（2／14）發布，鑽石公主號國內自主健康管理監測期滿，之前曾停靠基隆港至台北旅遊參觀，被中央流行疫情指揮中心發布簡訊點名其遊客曾到訪的台北101，也在晚間11點急發聲明，再次表示「於觀景台服務的第一線員工與來訪之旅客體溫皆為正常，員工亦無呼吸道不適之症狀」。

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

快訊／返京人員應「居家、集中」觀察14天

快訊／返京人員應「居家、集中」觀察14天

ATT筷食尚美食廣場　防疫工作完備

ATT筷食尚美食廣場　防疫工作完備

陳其邁推「健保卡整合出入境資訊」：向防疫英雄致敬！

陳其邁推「健保卡整合出入境資訊」：向防疫英雄致敬！

關鍵字：

新型肺炎武漢肺炎習近平

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

「肺炎1號」藥方正式公佈

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面