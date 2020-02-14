鑽石公主號自主監測期滿　101急喊話：員工體溫均正常

▲鑽石公主號遊客曾在1／31至台北101觀景台參觀，此照僅為情境照片，照片中人非鑽石公主號遊客。（圖／翻攝自台北101觀景台臉書）

記者蔡惠如／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2／14）發布，鑽石公主號國內自主健康管理監測期滿，之前曾停靠基隆港至台北旅遊參觀，被中央流行疫情指揮中心發布簡訊點名其遊客曾到訪的台北101，也在晚間11點急發聲明，再次表示「於觀景台服務的第一線員工與來訪之旅客體溫皆為正常，員工亦無呼吸道不適之症狀」。

新冠肺炎（COVID-19） 疫情衝擊台灣觀光業，餐飲飯店、交通旅遊與通路業者均受影響，觀光客減少加上民眾出門意願減，近期信義區人潮也大減至少20%，而一向受到觀光客青睞的地標台北101，是信義區首當其衝的百貨，據悉購物中心與觀景台參觀人數都受到不少影響。

然而中央流行疫情指揮中心2／7於晚間向民眾發送細胞簡訊，提供鑽石公主號旅客的旅遊史，其中台北101、故宮、台北車站等40個地點都被點名，表示1／31在其點名區域經過的民眾，均須進行自主健康管理監測。

台北101於2／8凌晨發公告澄清，其鑽石公主號遊客到訪時均通過體溫檢測，今鑽石公主號國內自主健康管理監測期滿又在晚間發布聲明，表示自 1/21至今於觀景台服務的第一線員工以及來訪之旅客體溫皆為正常，員工亦無呼吸道不適之症狀。欲強化顧客信心。

台北101表示，將持續維持業界最高等級之防疫措施，在全棟長時換氣、定期定時全面消毒，以及紅外線體溫監控，與第一線服務人員口罩配戴等防疫作為，亦配合中央疫情指揮中心指引，確認防疫作為之執行狀況與清點備品，確保應變措施，保護遊客、顧客、租戶、員工等所有人之安全。