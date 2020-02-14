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前NASA科學家「抽乾海水看光地球」　50秒動畫了解人類遷移史

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▲短短51秒的影片，看海水被抽乾後的地球。

實習記者簡立宇／綜合報導

前NASA員工詹姆士（James O'Donoghue）在YouTube頻道上放上動畫「抽乾地球上的海水，露出剩下三分之二的地球表面」，短短51秒的影片中，可以觀察到海水慢慢下降、露出土黃色土地。中國、東南亞群島到澳洲在影片開始的幾秒鐘就相連。

根據《Business Insider》報導， 詹姆士現在任職於日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），他更新了NASA動畫師（ Horace Mitchell）在2008年製作的短片。在一開始的幾秒中，圍繞在大陸板塊邊緣的各個區域露出了大陸棚，是大陸沿岸土地在海面下向海洋延伸的部分。大陸棚佔據海洋區域8%，深度約有140公尺，而在南北極會比較深。

詹姆士表示，「我放慢影片速度後，很驚人的發現，在一開始的幾十公尺裡，有很多水底陸塊相繼冒出頭來。」他還告訴《Newsweek》，英國、歐洲、俄羅斯、阿拉斯加和亞洲、大洋洲、澳洲之間的淺海區快速消失，我們得感謝海水將各大洲分離。

有一些大陸棚在幾千年前在水面上，而人類的祖先透過這些土地穿越到未開發區域。舉例來說，專家認為第一批美國土著就是在1萬6000年前，從東西伯利亞與阿拉斯加之間的陸橋穿越過來。另外，下降2000到3000公尺時，動畫中出現了地球最長的山脈，長達3萬7000英里（約5萬9545公里）中洋脊，有90%都在水面下。

詹姆士表示，「當最後的冰河時期發生，許多海水被冰封在南北極點，這就是為什麼陸橋過去存在。每一個連結都讓人類有辦法遷移，而當冰河時期結束，海水把他們給阻隔。」他認為，抽乾海水不只為了看到海洋底層，也為了更了解人類先祖的故事。

▼抽乾海水後，地球會長什麼樣子？看似辦不到的事情，前NASA員工上傳動畫，讓人類遷移史有跡可循。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼隕石跟地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

 

 

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