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100光年外發現宜居行星！體積與地球一樣大　「潮汐鎖定」一面永遠白天

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▲▼NASA發現可能適居行星 距地球僅100光年。（圖／翻攝自NASA推特）

▲100光年外發現宜居行星，有「潮汐鎖定現象」一面永遠白天。（圖／翻攝自NASA推特）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）2020年1月初表示，探測系外行星的凌日系外行星巡天衛星（TESS）執行任務時，發現了一顆與地球大小相似的行星，該行星距離地球100光年之外，並位於宿主恆星的可居住範圍內，因此可能有液態水存在，未來將進一步觀測該行星是否存在大氣層。

綜合外媒報導，NASA噴射推進實驗室（JPL）1月初在夏威夷一次會議上公布了這項消息，指稱該行星是「劍魚座紅矮星TOI700」行星系統中的一部分，因此被命名為TOI700d，行星系統中還有另外兩顆星球，前者由岩石組成，後者由氣體組成，共同圍繞著TOI700運轉。

其實發現這一顆行星的過程充滿曲折，凌日系外行星巡天衛星（TESS）剛開始分類時，將宿主恆星TOI700分類錯誤，使TOI700d行星的體積看似比實際上更大、距離恆星更近溫度更高，使科學家誤認該星球不適合住人，所幸有其他參與TESS任務的成員發現了這個錯誤。

▲▼太空科技，人造衛星，太空法，宇宙基本法。（圖／pixabay）

▲特殊的是TOI700d有潮汐鎖定現象，也就是和恆星面對面運行，造成某一面永遠是白天。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

芝加哥大學研究生吉伯特艾蜜莉‧吉爾伯特（Emily Gilbert）表示，「我們校正了行星的相關參數後，使行星的大小下修，我們才發現離TOI700最遠的行星TOI700d體積與地球相似，並且位於可居住區域。」這項發現後來也經由史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope）進一步證實。

TOI700d體積比地球大20%左右，完成一次公轉需要37個地球日，距離地球約100光年，同時是該行星系統中距離恆星最遠的行星，從太陽接收的熱能是地球從太陽接收的86%，特殊的是TOI700d有潮汐鎖定現象，也就是和恆星面對面運行，造成某一面永遠是白天，此外它的雲層與氣流流動方式也十分奇特。

NASA解釋，TOI700 d由地質、大氣是由什麼構成仍有待觀察，研究人員目前根據恆星的體積和型態，預測出三種TOI700 d不同的大氣組成和表面溫度，他們2021年3月會將詹姆士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）將發射到太空中，屆時就能觀察到TOI700d是否擁有大氣層，更能了解它的組成。
 

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