下一個地球？NASA發現可能宜居星球　距離僅100光年

記者柯沛辰/綜合報導

美國航太總署(NASA)6日表示,凌日系外行星巡天衛星「黛絲」(TESS)發現了第一個可能適合居住的行星,不僅大小與地球差不多,距離地球只有100光年,還運轉在宿主恆星的宜居範圍內,可能有液態水存在,是首顆同時滿足兩個條件、可能孕育生命的系外行星,也是目前人類第一個在太陽系外發現與地球環境相似的星球。

綜合外媒報導,美國航太總署的噴射推進實驗室(JPL)6日在夏威夷檀香山舉行年度美國天文學會(American Astronomical Society),並在席間宣布這項好消息。

凌日系外行星巡天衛星「黛絲」(TESS)專門探索系外行星,任務是尋找與地球大小相近、繞行宿主恆星的行星,自2018年4月升空服役至今,已陸續發現超過1500個「候選行星」,但絕大多數都無法克服地表溫度過高、無法存在液態水兩大問題。

如今發現的可能宜居星球位在劍魚座(Dorado),是恆星TOI 700多行星系統的一部分,因此命名為TOI 700 d,其中TOI是Tess Object of Interest(TESS的關注對象)的縮寫,用來代稱在TESS 計劃中發現星球。

分析顯示,這枚編號TOI 700的恆星是一顆紅矮星,質量和大小只有太陽的40%,熱度約為太陽的一半、亮度也只有太陽的50分之1。不過,有三顆行星環繞著它運轉,分別為TOI 700 b、TOI 700 c及TOI 700 d,前兩者分別由岩石、氣體組成,後者則類似於地球,距離母恆星最遠,也是這次最大的發現。

▲TOI 700 d位在恆星系統中最外層,與另外兩顆行星一同圍環繞著TOI 700。(圖/翻攝自NASA)

NASA指出,TOI 700 d比地球大上約20%,公轉週期為37天,從母恆星TOI 700接收的熱能,相當於地球從太陽獲得熱能的86%。特別的是,這顆星球和恆星「同步自轉」面對面運行,有「潮汐鎖定」現象,因此星球上某一面永遠是白天,雲層、氣流方式也與地球大不相同。

最開始的時候,TESS把這枚宿主恆星TOI 700分類錯誤,導致團隊誤以為TOI700 d離TOI700太近,進而認定星球太大、溫度過高不適合住人,但多名業餘天文學家很快發現了這個錯誤,其中包括一名和TESS團隊合作的高中生史賓賽(Alton Spencer)。

隨後,團隊成員修正了相關參數,也更正了恆星的體積,並下修行星的大小,結果發現最遠的一顆行星體積跟地球差不多大,而且位於移居帶。經史匹哲太空望遠鏡(Spitzer Space Telescope)證實TOI 700 d的大小與位置,他們猜測,TOI 700 d是第一個可能適合居住的星球。

為了進一步觀察TOI700 d,NASA計劃2021年3月將詹姆士韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)發射到太空中,到時候就能觀察到TOI700d是否擁有大氣層,並確認它的宜居性。

"Discovering TOI 700 d is a key science finding for TESS. Confirming the planet's size and habitable zone status with Spitzer is another win for Spitzer as it approaches the end of science operations this January" – Paul Hertz, astrophysics division director at @NASA pic.twitter.com/XWeLMozsv7