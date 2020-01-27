下一個地球？NASA發現可能宜居星球　距離僅100光年

記者柯沛辰／綜合報導

美國航太總署（NASA）6日表示，凌日系外行星巡天衛星「黛絲」（TESS）發現了第一個可能適合居住的行星，不僅大小與地球差不多，距離地球只有100光年，還運轉在宿主恆星的宜居範圍內，可能有液態水存在，是首顆同時滿足兩個條件、可能孕育生命的系外行星，也是目前人類第一個在太陽系外發現與地球環境相似的星球。

綜合外媒報導，美國航太總署的噴射推進實驗室（JPL）6日在夏威夷檀香山舉行年度美國天文學會（American Astronomical Society），並在席間宣布這項好消息。

凌日系外行星巡天衛星「黛絲」（TESS）專門探索系外行星，任務是尋找與地球大小相近、繞行宿主恆星的行星，自2018年4月升空服役至今，已陸續發現超過1500個「候選行星」，但絕大多數都無法克服地表溫度過高、無法存在液態水兩大問題。

如今發現的可能宜居星球位在劍魚座（Dorado），是恆星TOI 700多行星系統的一部分，因此命名為TOI 700 d，其中TOI是Tess Object of Interest（TESS的關注對象）的縮寫，用來代稱在TESS 計劃中發現星球。

分析顯示，這枚編號TOI 700的恆星是一顆紅矮星，質量和大小只有太陽的40%，熱度約為太陽的一半、亮度也只有太陽的50分之1。不過，有三顆行星環繞著它運轉，分別為TOI 700 b、TOI 700 c及TOI 700 d，前兩者分別由岩石、氣體組成，後者則類似於地球，距離母恆星最遠，也是這次最大的發現。

▲TOI 700 d位在恆星系統中最外層，與另外兩顆行星一同圍環繞著TOI 700。（圖／翻攝自NASA）

NASA指出，TOI 700 d比地球大上約20%，公轉週期為37天，從母恆星TOI 700接收的熱能，相當於地球從太陽獲得熱能的86%。特別的是，這顆星球和恆星「同步自轉」面對面運行，有「潮汐鎖定」現象，因此星球上某一面永遠是白天，雲層、氣流方式也與地球大不相同。

最開始的時候，TESS把這枚宿主恆星TOI 700分類錯誤，導致團隊誤以為TOI700 d離TOI700太近，進而認定星球太大、溫度過高不適合住人，但多名業餘天文學家很快發現了這個錯誤，其中包括一名和TESS團隊合作的高中生史賓賽（Alton Spencer）。

隨後，團隊成員修正了相關參數，也更正了恆星的體積，並下修行星的大小，結果發現最遠的一顆行星體積跟地球差不多大，而且位於移居帶。經史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope）證實TOI 700 d的大小與位置，他們猜測，TOI 700 d是第一個可能適合居住的星球。

為了進一步觀察TOI700 d，NASA計劃2021年3月將詹姆士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）發射到太空中，到時候就能觀察到TOI700d是否擁有大氣層，並確認它的宜居性。