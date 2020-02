▲NASA的太空員德魯(Alvin Drew)與科學家諾布爾(Sarah Noble)回應掃把挑戰。(圖/翻攝自NASA twitter)



2月10日「立掃把挑戰」全球瘋傳,網友傳說,美國太空總署(NASA)指出,10日當天是地球引力引力最小的一天,所以在當天可以讓掃把站立。對此NASA太空人與科學家都出面揭露真相。

太空人德魯(Alvin Drew)與科學家諾布爾(Sarah Noble)在NASA推特上公開拍攝一段影片回應,基本上這是一個物理學的原理,每一天都可以完成這個挑戰,不是只有2月10日。

NASA小編也說明,沒有什麼特殊的引力會影響掃把,但月球的引力會在地球上產生潮汐。

