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以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

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車諾比核災是歷史上最嚴重的核電事故，核放射線塵污染的雲層飄往其他地區，衍生成全球性事故。（圖／Reuters）

▲車諾比核災是歷史上最嚴重的核電事故，核放射線塵污染的雲層飄往其他地區，衍生成全球性事故。（圖／Reuters）

圖文／CTWANT

車諾比核災是歷史上最嚴重的核電事故，為 1986 年車諾比核電廠第4號反應爐發生連續爆炸，除了引發大火還釋放大量高能量放射線物質到大氣層中，而被核放射線塵污染的雲層飄往其他地區，衍生成全球性事故。不過有科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。

科學家在核災事故後5年發現這種真菌，並且進行測試後發現，真菌含有大量黑色素，證實真菌正在靠吸收輻射來生存，最近科學家表明，也許能藉此開發太空用防曬霜，幫助太空人多一層輻射防護。

車諾比核災事故後 5 年，科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。（圖／CNET）

▲車諾比核災事故後5年，科學家在核反應爐壁上發現一種奇怪真菌，似乎能抵抗致命輻射。（圖／CNET）

1991年時，科學家首度在極端輻射環境中觀察到被稱為新型隱球菌（Cryptococcus neoformans）的真菌，當時研究人員推測這種細菌能抵抗輻射；2007年終於有研究首度指出，這種真菌實際上正在「吃掉」輻射，它們含有黑色素，能吸收輻射並將其轉化為化學能。

新型隱球菌被列為危險真菌之一，抵抗力薄弱或免疫系統受損的人，若是被感染到可能造成性命危害，主要感染途徑為呼吸道，於肺中形成小結瘤，若進入血液會導致更嚴重併發症。

車諾比核災被核放射線塵污染地區圖。（圖／International Business Times）

▲車諾比核災被核放射線塵污染地區圖。（圖／International Business Times）

科學家發現，他們可以利用這種細菌的特性來保護人們免受輻射，尤其是國際太空站上的太空人。最新研究則顯示，新型隱球菌及相關真菌具有利用輻射（主要是 β 輻射）的能力，以輻射為營養生長，也就是說或許能開發相關產品來保護太空人。

美國太空總署(NASA) 正在研究能否從新型隱球菌中提取黑色素，添加為太空用防曬霜成分。2019 年 11 月，約翰霍普金斯大學的科學家已將源自真菌的黑色素送往國際太空站進行實驗，測試黑色素於太空中防禦輻射的能力。

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