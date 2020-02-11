NASA發射「太陽軌道飛行器」　近距離鳥瞰太陽兩極

▲NASA發射「太陽軌道飛行器」近距離鳥瞰太陽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國東岸當地時間9日晚間11點，美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地（Cape Canaveral）由歐洲太空總署（ESA）與美國太空總署（NASA）聯合進行了「太陽軌道飛行器」（Solar Orbiter）的發射，它被安裝在美國聯合發射聯盟公司Atlas V411型運載火箭上。

根據科技新聞網站TechCrunch報導，「太陽軌道飛行器」將進行一年半的旅程，藉助金星和地球引力「盪出」地球繞太陽公轉的黃道面，在距離太陽2600萬英里（約4184萬公里）的「近距離」首次鳥瞰太陽兩極，並研究太陽風暴對地球的影響方式。

▲「太陽軌道飛行器」在佛羅里達州卡納維爾角空軍基地（Cape Canaveral）發射。（圖／達志影像／美聯社）



雖然號稱是近距離觀察太陽，不過這個距離仍是地球與月球之間距離的100倍，如此接近太陽，「太陽軌道飛行器」將會處在華氏1000度的環境，相當於攝氏537度。

「太陽軌道飛行器」將繞行太陽至少7年，收集恆星日球層（star’s heliosphere）運作的相關數據，所謂的日球層類似地球的大氣層，這對於太空科學的研究無疑是有利的，可以讓人們理解所謂的「太空天氣」，包括太陽風暴或太陽耀斑（閃焰），這些事物可以實質影響地球的基礎建設，其中包括通信與導航技術。

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